Lone Wolf - Bryan Cranston nie dokończy filmu, dopóki zaległości finansowe nie zostaną uregulowane

Na początku kwietnia serwis Deadline informował o dużych problemach finansowych filmu Lone Wolf, w którym wystąpili Bryan Cranston i Lily Gladstone. Według źródeł wielu członków ekipy filmowej oraz aktorów nie otrzymało wypłat, podobnie jak niektóre działy produkcyjne. Powodem był wzrost kosztów produkcji o 2 mln dolarów oraz odejście jednego z producentów. Skracano zdjęcia, aż pracownicy wstrzymali pracę nad projektem.

Bryan Cranston o problemach Lone Wolf

Bryan Cranston postanowił, że nie wróci na plan, aby dokończyć zdjęcia i nie będzie promować filmu Lone Wolf, dopóki zaległości finansowe wobec obsady oraz ekipy filmowej nie zostaną uregulowane w pełni. Warto dodać, że on otrzymał całą gażę za swój występ. Aktor wysłał list do serwisu Deadline, aby przedstawić sytuację ze swojego punktu widzenia.

Na początku napisał, że informacje, które przekazywał Deadline są bardzo dokładne. Jest mu przykro, że produkcja filmu została zakłócona przez kilka incydentów. Przyznał, że może opowiedzieć o sytuacji tylko z własnej perspektywy, a nie producenta.

W liście czytamy, że z jakiegoś powodu obiecane pieniądze, które miały zostać wpłacone na rachunki powiernicze obsady i ekipy, nie zostały wpłacone terminowo. Spowodowało to kilka przerw w zdjęciach. Potem część obiecanej kwoty została wpłacona, więc mogli wznowić pracę. Dalej pisze:

W tej chwili trwają intensywne działania mające na celu zebranie niezbędnego kapitału na dokończenie filmu i myślę, że uda się to z dwóch głównych powodów: po pierwsze, brakujące sceny (około dwóch dni zdjęciowych) są kluczowe dla fabuły. Po drugie, ja (i myślę, że mówię też w imieniu Lily) nie zrobię nic, aby promować film, dopóki wszyscy członkowie obsady i ekipy nie otrzymają pełnego wynagrodzenia, i nie pojawimy się ponownie na ekranie (tj. nie wrócimy na plan) w tym filmie, dopóki to się nie stanie.

Następnie wyjaśnił, że otrzymał zapłatę za swoją rolę w tym filmie jeszcze przed ostatnim tymczasowym wstrzymaniem prac. Przyznał, że był zaskoczony, gdy dowiedział się, że musieli znowu przerwać zdjęcia, ponieważ większość ekipy nie dostała wynagrodzenia za ostatnie dwa tygodnie prac, tak samo jak pozostali aktorzy biorący udział w filmie.

Tak to teraz wygląda… Jestem zasmucony, że to wywołało tyle cierpienia i nieufności. Bardzo mi przykro, że ta ekipa (która była fantastyczna) nie została potraktowana z szacunkiem, na jaki zasługiwała, ale naprawdę wierzę, że producenci poradzą sobie w tym trudnym czasie i sprawią, że wszyscy będą zadowoleni i dokończymy film… Człowieku, co za bałagan. BC.

Lone Wolf - fabuła

Lone Wolf będzie śledzić losy zmagającego się z uzależnieniem weterana (Gladstone), który zostaje zrekrutowany przez kontraktora (Cranston) do tajnej rządowej operacji mającej na celu zamordowanie wysokiego rangą polityka. Po odkryciu, że ma ponieść konsekwencje, musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, aby przechytrzyć agentów i ochronić przyszłość swojego syna.

W obsadzie oprócz Gladstone i Cranston znajdują się: O’Shea Jackson, Jr., Jennifer Ehle, Chet Hanks i Spencer Garrett.