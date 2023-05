Hearthstone - wkrótce 4. sezon Ustawki. Nowy bohater i istotna zmiana jednego ze słów kluczowych

fot. Blizzard Entertainment

Już 9 maja w Heathstone wystartuje 4. sezon popularnego trybu Ustawka. Wprowadzi on do gry nowego bohatera, Mistrza Rocka Wun, którego moc specjalna co trzy tury zapewni mu zwykłą kopię najbardziej wysuniętej na lewo karty znajdującej się w ręku gracza. Oprócz tego z puli zniknie 59 stronników, pojawi się zaś 58 zupełnie nowych i 3 powracających. Ciekawie zapowiadają się zwłaszcza rytmiczni stronnicy, którzy co kilka tur aktywują różnego rodzaju efekty.

Istotną zmianę przechodzi słowo kluczowe Trucizna. Od 9 maja zmieni ono nazwę na Jad, a także będzie działać w nieco inny sposób i zadziała tylko przy pierwszym ataku w danej turze. W 4. sezonie zniknie także Megafuria Wichru. Oczywiście oprócz tego gracze mogą spodziewać się również kolejnych kosmetycznych przedmiotów do zdobycia w ramach ścieżki nagród, która ponownie będzie składać się z 40. poziomów i umożliwi zdobycie między innymi nowej areny, emotek czy skórek dla bohaterów.

Ostatnią z atrakcji zapowiedzianych dla fanów Ustawki jest skórka dla bohatera, którą w dniach 9-16 maja będzie można zdobyć za oglądanie streamów z Hearthstone na platformie Twitch.

