Diablo 4 - tak prezentuje się edycja kolekcjonerska. Bez gry, ale ze świeczką

fot. Blizzard Entertainment

Wydając ponad 500 zł na edycję kolekcjonerską Diablo 4 trzeba liczyć się z tym, że w zestawie nie znajdziemy gry - ani w wersji fizycznej, ani cyfrowej. Wewnątrz pudełka znajdzie się jedynie zestaw gadżetów związanych z tym tytułem, co z pewnością może zniechęcić część odbiorców do sięgnięcia po to wydanie. Dlaczego zdecydowano się na taki krok? Być może ma to związek z tym, że masowa wysyłka kolekcjonerki ma rozpocząć się "30 czerwca lub wcześniej", podczas gdy sama gra zadebiutuje już 6 czerwca.

Niemniej w ręce youtubera wudijo już teraz wpadło okazałe pudło, które okazało się być właśnie kolekcjonerskim wydaniem nowego Diablo. Internetowy twórca postanowił wykonać unboxing i zaprezentować zawartość internautom. Wewnątrz znajduje się liczący 300 stron artbook, mapa Sanktuarium wykonana na płótnie, przypinki Horadrimów oraz podkładka pod mysz. Ciekawie prezentuje się również Świeca Stworzenia z podobizną Lilith. Nie ma się czym przejmować, że "wosk" się stopi od jej używania - to elektryczna świeczka, więc nic takiego nam nie grozi.

Premiera gry Diablo 4 zaplanowana jest na 6 czerwca. Tytuł zostanie wydany na PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S. Warto pamiętać, że jeszcze w tym miesiącu odbędzie się kolejna beta gry. Zaplanowana ona została na dni 12-14 maja. Testy będą otwarte dla wszystkich. Ponownie sprawdzimy w nich prolog oraz akt pierwszy gry, a po osiągnięciu 20. poziomu postaci odblokujemy specjalną zawartość.