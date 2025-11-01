Heidi Klum zachwyca jako Meduza. Kostium ma Halloween stworzył charakteryzator Pingwina z Batmana!

fot. zrzut ekranu z wideo na YouTube z kanału Good Morning America

To już tradycja, ponieważ co roku Heidi Klum otrzymuje tytuł królowej Halloween. W piątek, 31 października, przybyła na imprezę i ponownie zaskoczyła - tym razem hollywoodzkim kostiumem jak z widowiska fantasy. Przebrała się za mitologiczną Meduzę, a na opublikowanym przez modelkę filmiku możecie zobaczyć, jak wyglądał efekt pracy charakteryzatorów z branży filmowej.

Heidi Klum jako Meduza

Partner aktorki przebrał się za wojownika zmienionego w kamień.

Post udostępniony przez Heidi Klum (@heidiklum)

Za strój Meduzy odpowiada słynny Mike Marino, charakteryzator trzykrotnie nominowany do Oscara za takie filmy jak Książę w Nowym Jorku 2, Inny człowiek oraz Batman - w tym ostatnim przeobraził Colina Farrella w Pingwina. Marino został też uhonorowany nagrodą Emmy za serial Pingwin.

Heidi Klum i jej kostiumy

Co roku modelka szokuje hollywoodzkimi kostiumami. W zeszłych latach przebrała się za E.T., Fionę ze Shreka, Jessikę Rabbit z filmu Kto wrobił królika Rogera, a nawet za dżdżownicę.

Słynna impreza halloweenowa Heidi Klum jest przez nią organizowana od prawie 25 lat. Co roku pracuje z najlepszymi charakteryzatorami z branży filmowej.