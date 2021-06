Helios wycofuje się z pomysłu z biletami dla zaszczepionych. Wszystko przez obraźliwe wiadomości

fot. Helios

Jak informowaliśmy sieć kin Helios chciała wprowadzić bilety dla zaszczepionych osób, co miało zwiększyć liczbę widzów, którzy mogliby zasiąść na jednym seansie kinowym. Chodzi o to, że zgodnie z reżimem sanitarnym obecnie na sali kinowej może przebywać 75 procent widzów. Jednak osoby zaszczepione nie są wliczane w ten limit. W związku z tym Helios chciało wprowadzić specjalny system, gdzie zaszczepieni mogliby zakupić bilet z takim dopiskiem w kasie lub online i przez to nie wchodziliby w limit.

Jednak w oficjalnym komunikacie sieć kin poinformowała, że w związku z wieloma obraźliwymi wiadomościami, a nawet wręcz pogróżkami w pewnych przypadkach, dbając o bezpieczeństwo pracowników, którzy doświadczają werbalnej agresji, firma zdecydowała się wycofać ze swojego projektu.

Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi osoby zaszczepione nie wliczają się do obowiązującego 75-procentowego limitu miejsc w sali, stąd nasz pomysł na wprowadzenie biletów z dopiskiem dla osób zaszczepionych. Jednak liczba obraźliwych wiadomości, z jak najgorszymi życzeniami i nawet pogróżkami, które do nas trafiły, przerosła nas. Nie sądziliśmy, że próba ułatwienia dostępu do kina jak największej liczbie osób wzbudzi aż tak negatywne emocje. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, a także bezpieczeństwo naszych pracowników, którzy bezpośrednio doświadczają wręcz agresji werbalnej, podjęliśmy decyzję o wycofaniu się z pomysłu służącego zwiększeniu liczby dostępnych miejsc w kinach w ramach limitu 75% miejsc.

Poniżej pełny komunikat sieci.