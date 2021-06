Helios sprzedaje bilety dla zaszczepionych. Jak to działa?

fot. facebook.com/HeliosPolska

Na oficjalnej stronie Heliosa można znaleźć nowe zasady sprzedaży biletów, które jak czytamy są oparte na rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku. Związane to jest z reżimem sanitarnym wynikającym z pandemii koronawirusa. Obecnie w kinach obowiązuje sprzedaż 75% biletów na sale.

To co przykuwa uwagę to dość istotna wzmianka o osobach zaszczepionych. Czytamy, że jeśli klient jest zaszczepiony, może poinformować o tym kasjera przed zakupem biletu lub w przypadku kupna online wybrać bilet z właściwym dopiskiem. Wówczas osoba zaszczepiona nie jest wliczana do obowiązującego limitu biletów na sale, więc siłą rzeczy można ją bardziej wypełnić.

Najpewniej z uwagi na kwestie RODO znalazł się tam też taki dopisek: "Nie gromadzimy danych dotyczących stanu Twojego zdrowia. Informacje o rodzaju zakupionego biletu są niezbędne w przypadku kontroli ze strony uprawnionych organów (np. Sanepid, Policja).". Ma on wyjaśnić i usprawiedliwić decyzję o sprzedaży określonego biletu dla osób zaszczepionych.

Przypomnijmy, że do limitu osób na salę nie są również wliczone dzieci poniżej 13 roku życia. Ta zasada obowiązuje od dawna.

Z kolei w innych sieciach kin, jak w Cinema City i Multikinie nie ma informacji o wprowadzeniu podobnych zasad w sprzedaży biletów.