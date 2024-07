Kategoria wiekowa Hellboy: The Crooked Man potwierdzona. Film dołączy do Jokera i Deadpoola

fot. materiały prasowe

Przyznano filmowi Hellboy: The Crooked Man kategorią wiekową R za „brutalne treści, wulgaryzmy i nagość” – informuje MPAA. Wcześniej w kinie komiksowym taką ocenę dostały między innymi Deadpool i Joker. Pasuje to także do materiału źródłowego, ponieważ zeszyty z bohaterem zawsze były raczej przeznaczone dla dorosłych.

Pokrywa się to też ze słowami twórcy postaci Hellboya. Mike Mignola rok temu powiedział Variety, że film ma być horrorem i po przeczytaniu scenariusza zdecydowanie może mu przypisać kategorię R.

Chce nakręcić horroru, to mi się podoba. Na pewno będzie interesująco. Przeczytałem wczoraj nową wersję scenariusza i tak, zdecydowanie będzie to kategoria R. To pierwszy scenariusz do Hellboya, który przeczytałem i mogłem powiedzieć: „Och, to horror”, a tego właśnie pragnąłem. Taylor nie ma reputacji w kinie grozy. Z drugiej strony, mieliśmy dwóch reżyserów znanych z horrorów, którzy nakręcili Hellboya i ani razu nie dostaliśmy horroru.

Mike Mignola dodał, że przez lata radził nakręcić film o Hellboyu na mniejszą skalę, a The Crooked Man – jego zdaniem jedna z najlepszych historii, jaką kiedykolwiek napisał – idealnie się do tego nadaje. Nie ma tam za wielu postaci, nie wymaga ogromnego budżetu i nie pokazuje, jak główny bohater ratuje świat. Zamiast tego to „subtelna i mroczna opowieść grozy z folkoru”.