Czas trwania Hellboy: The Crooked Man zaskakuje. Dawno nie było tak krótkiego filmu

fot. materiały prasowe

Jak donosi niezawodny w kwestii czasu trwania filmów @Cryptic4KQual, Hellboy: The Crooked Man to tylko 1 godzina 39 minut. Pamiętajmy, że ten czas trwania zawsze jest podawany ze wszystkimi napisami końcowymi, więc sam film pewnie nie przekracza 1 godziny 20 minut. Jest to zaskakujące, bo w ostatnich latach tego typu krótkie tytuły zdarzają się ekstremalnie rzadko - zwłaszcza przy kinowych produkcjach. Obecnym standardem pełnometrażowych filmów jest jednak nie schodzenie poniżej dwóch godzin.

Hellboy: The Crooked Man

Hellboy: The Crooked Man - co wiemy?

Projekt oparty jest na miniserii komiksowej Mignoli i rysownika Richarda Corbena pod tym samym tytułem. Historia rozgrywa się w latach 50. w Wirginii Zachodniej, w której Hellboy łączy siły razem z młodą agentką BPRD (Adeline Rudolph), aby ochronić mieszkańców Appalachów przed tajemniczym demonem zwanym Lichwiarz. Kolekcjonuje on dusze dla samego diabła.

W obsadzie są także Jefferson White (Yellowstone) jako T|om Ferrel, Leah McNamara jako Effie Kolb, Joseph Marcell jako wielebny Watts, Hannah Margetson jako Cora Fisher oraz Martin Bassindale jako Lichwiarz. Mike Mignola, czyli twórca komiksowego Hellboya, napisał scenariusz razem z Christopherem Goldenem. Panowie wcześniej współpracowali przy komiksach o tej postaci. Za kamerą stoi Brian Taylor (Crank).