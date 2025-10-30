Hello Kitty trafi do kin! Znamy datę premiery filmu

fot. materiały prasowe

Po kilku latach rozwoju Warner Bros. Pictures Animation oraz New Line Cinema posunęli do przodu nadchodzący film Hello Kitty. Jeszcze trochę na niego poczekamy - znamy już konkretną datę!

Hello Kitty - co wiadomo o filmie?

Warner Bros. wraz z New Line Cinema zapowiedzieli produkcję w mediach społecznościowych.

Za kamerami stanął Leo Matsuda, zaś scenariuszem zajęła się Dana Fox. Nie znamy jeszcze obsady ani szczegółów fabularnych. W filmie mogą pojawić się inne postacie Sanrio, gdyż także została wykupiona na nie licencja - są to Gudetama, My Melody i Little Twin Stars.

Oficjalnie wyznaczono datę premiery kinowej na 21 lipca 2028 roku.

Hello Kitty została stworzona przez Yuko Shimizu w 1974 roku i została pierwotnie przedstawiona światu jako Kitty White. To kotka brytyjska z czerwoną kokardką, mieszkająca na przedmieściach Londynu z rodziną, w tym siostrą bliźniaczką Mimmy (wyglądającą niemal identycznie, z tą różnicą, że nosi ona żółtą kokardę). Przez lata stała się szalenie popularna, będąc główną bohaterką niezliczonych seriali, gier czy książek, regularnie pojawia się w kolekcjach ubraniowych i na różnych gadżetach. Jest główną twarzą japońskiej marki Sanrio, która stworzyła również takie postacie jak Kuromi czy My Melody.