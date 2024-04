Henry Cavill żartuje ze swojego cameo w Black Adam. Ma urazę do scen po napisach

fot. Warner Bros. Discovery

Henry Cavill latami wcielał się w Człowieka ze stali, a jego odejście od roli jest nadal trudne do przełknięcia dla wielu fanów. Tym bardziej, że jego krótki występ w scenie po napisach w Black Adam zwiastował, że to nie koniec jego przygody z Supermanem. Wówczas w planach był kolejny film, do którego scenariusz pisał Steven Knight, twórca Peaky Blinders. Aktor pojawił się w krótkiej scenie, która ożywiła umysły fanów i zapowiadała huczny powrót do roli w odmienionej formie i z innym podejściem. Ostatecznie do tego nie doszło, a nowe DCU zarządzane przez Jamesa Gunna znalazło nowego odtwórcę tej roli w osobie Davida Corensweta.

Henry Cavill z okazji promocji nowego filmu od Guya Ritchiego, czyli The Ministry of Ungentlemanly Warfare skomentował żartobliwie tamten okres w swojej karierze.

Okazuje się, że nie mam szczęścia ze scenami po napisach, więc możliwe, że będę musiał z nich zrezygnować.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare – o czym jest?

Film przedstawi prawdziwą historię tajnej brytyjskiej organizacji z czasów II wojny światowej, znanej jako Special Operations Executive. Została powołana przez Winstona Churchilla. Ich nieregularne działania wojenne przeciwko nazistom przyczyniły się do wygrania wojny. Dały również początek tajnym operacjom.