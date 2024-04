Ministry of Ungentlemanly Warfare - są pierwsze recenzje. Aż tak wielkiego hitu nie będzie?

Fot. Materiały prasowe

W serwisie Rotten Tomatoes pojawiły się pierwsze recenzje Ministry of Ungentlemanly Warfare. Nowy film Guya Ritchiego na razie zdobył 78 procent pozytywnych ocen krytyków, co przekłada się na status Świeżego. Przypominamy, że żeby go zyskać, produkcja musi przekroczyć próg 60 procent. Wszystko poniżej niego jest uznawane za Zgniłe, co nawiązuje do rzucania przez widzów pomidorami na nieudanych występach. Średnia ocen krytyków wynosi za to zaledwie 6.30 na 10.

Ministry of Ungentlemanly Warfare - są pierwsze recenzje

Choć 78 procent pozytywnych opinii krytyków nie jest złym wynikiem, to wszyscy mieli wysokie oczekiwania wobec Ministry of Ungentlemanly Warfare. A taki werdykt sugeruje, że filmowi wciąż daleko jest do ideału.

Patrząc na komentarze pozostawione przez profesjonalnych recenzentów na Rotten Tomatoes widać, że najczęściej jest chwalona obsada, która wygląda, "jakby wszyscy świetnie się bawili" na planie, a także dynamiczne sceny akcji. Raczej nikt nie będzie się nudził podczas seansu. Meredith G. White z Arizona Republic oceniła:

To dowód na to, że świetny film może być zabawny, efektowny i absurdalny, z nieskomplikowaną fabułą, a mimo to działać.

Większość krytyków uważa jednak, że choć Ministry of Ungentlemanly Warfare dostarcza dobrej rozrywki, to nie angażuje widza emocjonalnie; brakuje mu głębi. Tim Grierson z TheWrap ocenił to jako "płytką komedię akcji" i "misję zakończoną niepowodzeniem", a Joseph Robinson z Fish Jelly Films podsumował:

The Ministry of Ungentlemanly Warfare to zgrabna i seksowna fantazja o masakrowaniu nazistów, która może być trochę zbyt urocza, by być naprawdę dobra.

Widać więc, że choć Ministry of Ungentlemanly Warfare jest efektowne, to niekoniecznie zapada w pamięć i może przejść do historii jako jedna z wielu komedii akcji. Co sądzicie?

