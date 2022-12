Henry Cavill jako Superman. Kulisy anulowanego pomysłu i nazwisko scenarzysty

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Dzięki dziennikarzom The Hollywood Reporter do sieci trafiają kolejne informacje o tym, co się dzieje za kulisami DC i jaki pomysł na przygody Supermana został anulowany wraz z nowymi szefami DCU.

Człowiek ze stali 2 - scenarzysta

Według nich jednym ze scenarzystów, który prezentował swoją wizję na film o Supermanie był słynny Steven Knight, który najbardziej znany jest jako twórca Peaky Blinders. Producenci z Warner Bros. jednak nie byli zachwyceni jego wizją i dali mu sporo uwag. Potem zatrudniono Jamesa Gunna i Petera Safrana - wówczas prace nad tym projektem zostały wstrzymane, bo panowie mieli opracować plan na rozwój uniwersum.

Okazuje się, że były szef DC Films Walter Hamada planował sprowadzić Henry'ego Cavilla do roli Superman i pracował nad długoterminowym planem. Przygotował on cameo Supermana w różnych projektach. Miało to być wstępem do czegoś większego. Źródła portalu twierdzą, że wówczas mieliśmy dostać film z gigantycznym rozmachem oparty na komiksie o tytule Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, w którym mieliśmy zobaczyć różne linie czasowe z alternatywnych światów równoległych. Wówczas Superman miał powrócić na stałe. Motyw multiwersum wcześniej miał zostać pokazany we Flashu, którego premiera w 2023 roku i to wciąż pozostaje pierwszym projektem DC, który to pokaże. W nim dostaniemy Michaela Keatona oraz Bena Afflecka w rolach Batmanów.

Na ten moment szczegóły planu dla Supermana nie są znane. Czekamy na rozwój sytuacji, bo pojawiają się sprzeczne doniesienia o przyszłości Henry'ego Cavilla.