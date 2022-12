Wonder Woman 3 - kulisy skasowania zaskakują. Skandaliczne zachowanie reżyserki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wonder Woman 3 skasowana? Nowe informacje potwierdzają, że chodzi o wersję w reżyserii i według scenariusza Patty Jenkins. Według Deadline oraz The Wrap kulisy skasowania tego projektu są zaskakujące i nie stawiają reżyserki w dobrym świetle.

Wonder Woman 3 - kulisy kasacji

Według źródeł portali po tym, jak zarys historii został przedstawiony Warner Bros, producenci Mike DeLuca oraz Pamela Abdy skontaktowali się z Patty Jenkins i powiedzieli jej, że jej scenariusz nie jest dobrym pomysłem dla serii oraz planu na uniwersum Jamesa Gunna oraz Petera Safrana. Czytamy, że miał on te same problemy fabularne i narracyjnie, co krytykowana Wonder Woman 1984. Poproszono ją o nowe podejście do historii i przygotowanie czegoś z inną wizją.

Wówczas według The Wrap Patty Jenkins podjęła decyzję, że nie ma zamiaru kontynuować tej współpracy. Na pożegnanie wysłała pasywno-agresywnego maila, w którym zasadniczo zbeształa osoby z Warner Bros, twierdząc, że ekipa decyzyjna jest w błędzie. Napisała im, że jej nie rozumieją, nie rozumieją postaci, wątków bohaterów i tego, co reżyserka i scenarzystka chciała tu osiągnąć. Dołączyła do tego link do wikipedii z definicją "character arc", czyli co oznacza budowanie wątku postaci. Jenkins powiedziała im otwarcie, że jeśli im się nie podoba jej wizja, to ona nie ma zamiaru tworzyć nowej i idzie zająć się swoim kolejnym filmem. Co więcej nie miała nawet zamiaru wysłuchać Petera Safrana i Jamesa Gunna, więc zakończyło się to na kontakcie z osobami decyzyjnymi z Warner Bros.

Natomiast Deadline twierdzi, że pomimo tej sytuacji Warner Bros. oraz szefowie DCU nadal chcą zrobić Wonder Woman 3, ale bez Patty Jenkins. Na ten moment jednak ta sytuacja generuje nowy problem: nie wiedzą, czy Gal Gadot będzie chciała to zrobić bez swojej przyjaciółki-reżyserki, z którą stworzyła bardzo silną więź podczas pracy nad pierwszymi dwoma filmami. Deadline jednak mówi, że chcą z Gal Gadot współpracować.

Patty Jenkins nie skomentowała rewelacji portali na temat kasacji Wonder Woman 3.

