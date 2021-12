Henry Cavill o swoim wpływie na 2. sezon Wiedźmina. Geralt jak z książek

fot. StillMoving.net dla Netflixa

Pierwszy sezon Wiedźmina był hitem! Bił rekordy popularności i sprawił, że widzowie pokochali ten serial! Niektórzy jednak narzekali, że Geralt z Rivii był przedstawiony jako mruk. Henry Cavill w rozmowie z Philstar rozwinął temat swojego wpływu na 2. sezon Wiedźmina. Bardzo mu zależało, aby Geralt był wierniejszy książkom. W nowej odsłonie zachowa swoje cechy charakteru, ale będzie bardziej rozmowny.

Wiedźmin wierniejszy książkom

Henry Cavill tłumaczy, że starał się znaleźć równowagę pomiędzy różnymi wizjami na to, jak ta historia ma wyglądać.

- Najtrudniejszym elementem było dla mnie znalezienie równowagi między wizją showrunnerki i moją miłością do książek. Chciałem bardziej wprowadzić znanego mi Geralta do jej wizji. Jest to historia showrunnerki i zarazem adaptacja. Odnalezienie w tej historii miejsca dla Geralta z książek (aby było to dobre dla obu wizji) było dla mnie wyzwaniem.

Geralt-filozof w Wiedźminie

Dodaje, że nie chodziło o to, by bohater miał więcej dialogów, tylko o to, by na ekranie pokazać Geralta wierniejszego książkom.

- Na pewno wiesz, że w książkach Geralt jest trochę amatorskim filozofem. Jest intelektualistą. Jest mądry i rozważny. Oczywiście czasem jest ponury i sarkastyczny, ale ważne dla mnie było to, aby postać miała większy wymiar. I jak wspomniałem, jest to trudne wyzwanie, ponieważ jest określona wizja, historia i wątki. Chciałem spróbować odnaleźć miejsce Geralta w tym wszystkim. Wszystkie moje prośby i oczekiwania miały związek z wiernością materiałowi źródłowemu.

Wiedźmin - premiera 2. sezonu odbędzie się 17 grudnia w Netflixie.

