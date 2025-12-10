Reklama
Nowy Władca Pierścieni z szokującą zmianą. Kluczową postać zagra inny, młodszy aktor

Fani Władcy Pierścieni będą zupełnie zaskoczeni poniższą informacją. W nadchodzącym filmie Lord of the Rings: The Hunt for Gollum jedna z najważniejszych postaci zostanie obsadzona na nowo. Słynnego aktora zastąpi młodszy odtwórca roli. 
Piotr Piskozub
Tej wiadomości nie spodziewał się chyba żaden fan trylogii Władca Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona. Uznawany za sprawdzone źródło informacji serwis Knight Edge Media donosi, że w nadchodzącym filmie Lord of the Rings: The Hunt for Gollum Viggo Mortensen nie powróci w roli Aragorna. Niezwykle ważna dla fabuły postać zostanie obsadzona przez innego, młodszego aktora. Kilku kandydatów spotkało się już z reżyserem Andym Serkisem, jednak nie poznaliśmy ich nazwisk. 

Wiele wskazuje na to, że w Polowaniu na Golluma raz jeszcze zobaczymy Iana McKellena (Gandalf), Elijah Wooda (Frodo), Seana Beana (Boromir) i Orlando Blooma (Legolas) - prawdopodobnie wszyscy z nich zostaną na ekranie odmłodzeni cyfrowo. Mortensen ostatecznie do nich nie dołączy i to pomimo faktu, że sam wykazywał swego czasu zainteresowanie powrotem. Kilkanaście miesięcy temu scenarzystka Philippa Boyens "wyrażała nadzieję", że filmowy Aragorn z trylogii Jacksona będzie uczestniczył w nowym projekcie. 

Z drugiej strony dodawała ona wówczas:

Szczerze mówiąc, to będzie zależało wyłącznie od Viggo, od naszej współpracy, a jesteśmy na bardzo wczesnym etapie prac. 

Przypomnijmy, że akcja nowego Władcy Pierścieni będzie rozgrywać się przed wydarzeniami ukazanymi w Drużynie Pierścienia. Aragorn jest fundamentalną postacią dla fabuły - to on na polecenie Gandalfa wyrusza na poszukiwanie Golluma.

Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum zadebiutuje w kinach 17 grudnia 2027 roku. 

Źródło: Knight Edge Media

Powiązane filmy
2027
The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum Fantasy
Powiązane osoby

