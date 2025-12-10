Solidny przeciek z Resident Evil Requiem. Leon S. Kennedy ciągle w grze?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Capcom swego czasu zapowiedział, że w Resident Evil Requiem zobaczymy postacie związane z początkiem epidemii zombie, ale nie wskazał o które konkretnie chodzi. I do dziś nie zabrał głosu w tej sprawie. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w grze obecna będzie Rose, która jest córką Ethana i Mii Winters. Jest to spoiwo łączące poprzednie dwie odsłony RE z nadchodzącą Requiem.

Teraz okazuje się, że w grze jednak będzie Leon S. Kennedy i najprawdopodobniej będzie to postać grywalna. Taka sugestia pojawiła się w PlayStation Store, które zdradziło obecność tej postaci na kafelku Resident Evil Requiem.

Osoby, które zamówiły grę w pre-orderze w sklepie PlayStation mogą uruchomić automatyczne pobieranie jej o określonej godzinie, określonego dnia. W kafelku zapowiadającym tytuł widzimy wyraźnie wizerunek Leona na drugim planie. To ostateczny dowód, że ten lubiany bohater serii będzie miał swoją rolę w nadchodzącym tytule.

Być może więcej na ten temat dowiemy się niebawem. Resident Evil Requiem ma być jedną z gier prezentowanych podczas gali The Game Awards 2025 już 11 grudnia.