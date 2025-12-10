placeholder
Solidny przeciek z Resident Evil Requiem. Leon S. Kennedy ciągle w grze?

Ostatnie plotki i dyskusje o Resident Evil Requiem skupiają się wokół prób ustalenia drugiej grywalnej postaci. Niedawny przeciek to dość jednoznaczna sugestia, że w grze pojawi się Leon S. Kennedy.
Michał Czubak
plotka 
Resident Evil Requiem
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Resident Evil Requiem fot. Capcom
Capcom swego czasu zapowiedział, że w Resident Evil Requiem zobaczymy postacie związane z początkiem epidemii zombie, ale nie wskazał o które konkretnie chodzi. I do dziś nie zabrał głosu w tej sprawie. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w grze obecna będzie Rose, która jest córką Ethana i Mii Winters. Jest to spoiwo łączące poprzednie dwie odsłony RE z nadchodzącą Requiem.

Teraz okazuje się, że w grze jednak będzie Leon S. Kennedy i najprawdopodobniej będzie to postać grywalna. Taka sugestia pojawiła się w PlayStation Store, które zdradziło obecność tej postaci na kafelku Resident Evil Requiem.

Osoby, które zamówiły grę w pre-orderze w sklepie PlayStation mogą uruchomić automatyczne pobieranie jej o określonej godzinie, określonego dnia. W kafelku zapowiadającym tytuł widzimy wyraźnie wizerunek Leona na drugim planie. To ostateczny dowód, że ten lubiany bohater serii będzie miał swoją rolę w nadchodzącym tytule.

Być może więcej na ten temat dowiemy się niebawem. Resident Evil Requiem ma być  jedną z gier prezentowanych podczas gali The Game Awards 2025 już 11 grudnia.

Źródło: X.com

Michał Czubak
Resident Evil Requiem
