Disney+ dla dorosłych. Najciekawsze seriale - co warto obejrzeć w sekcji STAR?

Disney+ uruchamiając sekcję STAR, dał sobie możliwość na zamieszczanie treści dojrzalszych, skierowanych do dorosłego widza. To nie oznacza jednak, że zobaczymy tam seriale wyłącznie krwawe i pełne erotycznych scen. W sekcji STAR wśród seriali znajdują się między innymi seriale animowane dla dorosłych, a także popularne sitcomy, które przez lata rozśmieszały publiczność w Stanach Zjednoczonych.

Z nieco nowszych hitów, warto z pewnością sięgnąć po Lekomanię i Zepsutą krew, bo to naprawdę jakościowe i świetnie zagrane produkcje. Jeśli jednak ktoś pragnie zrobić po latach powtórzenie klasyków, to znajdzie hity emitowane niegdyś też w polskich telewizjach, jak Zagubieni czy Skazany na śmierć. Jest w czym wybierać i warto zaglądać tam co tydzień, oczekując między innymi nowego odcinka serialu Orville.

Disney+ dla dorosłych. Najciekawsze seriale

Głowa rodziny (Family Guy) - 20 sezonów jednej z najpopularniejszych animacji dla dorosłych o rodzinie Griffinów.

Przypomnijmy, że platforma Disney+ zadebiutowała w Polsce 14 czerwca 2022 roku.