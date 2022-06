Disney+ - najlepsze seriale animowane w ofercie. Propozycje dla młodszych i starszych

materiały promocyjne/Marvel/Fox

Wszystkie odcinki Gumisiów w jednym miejscu! To marzenie pokolenia lat 90. wreszcie spełniło się dzięki Disney+. Kultowe, animowane przygody X-Men '97 w końcu są na wyciągnięcie ręki. Jest tu też wielka trójka animacji dla dorosłych: Głowa rodziny, Simpsonowie i Futurama. Powyższe produkcje odcinkowe to tylko wierzchołek góry lodowej. W ofercie Disney+ jest dużo więcej seriali rysunkowych, które wzbudzą zainteresowani młodszych i starszych widzów. W poniższych zestawieniach zebraliśmy wszystko, co warto zobaczyć. Produkcje podzieliliśmy na te skierowane do dojrzalszych widzów i te przeznaczone dla wszystkich, niezależnie od wieku. Rzucie okiem najpierw na te bardziej niegrzeczne seriale.

Disney+ - Animowane seriale dla dorosłych widzów

Amerykański tata

Disney+ stawia na familijne seanse, więc nic dziwnego, że w ofercie przeważają seriale, które mogą obejrzeć zarówno dorośli, jak i dzieci. W poniższym zestawieniu znajdują się popularne produkcje skierowane stricte do najmłodszych widzów, jak i te, przy których dobrze bawić się będą również ich rodzice. Ci, którzy pamiętają jeszcze disnejowskie dobranocki, na pewno będą siódmym niebie, gdy powrócą do czasów swojego dzieciństwa. Kultowe klasyki ze świata Marvel, Gwiezdnych wojen, Disneya i Pixara - czego chcieć więcej. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Disney+ - Animowane seriale dla wszystkich