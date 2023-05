Herkules - producent wyjaśnia inspirację TikTokiem. Ma to związek z filmem Matylda: Musical

fot. Disney

Film animowany Herkules z 1997 roku doczeka się aktorskiej wersji, której producentami będą bracia Russo, a reżyserem Guy Ritchie. Twórcy w 2022 roku zdradzili, że nowa produkcja nie będzie dokładnym remakem, a historia będzie odpowiadać współczesnym standardom. Ponadto zapowiedzieli, że w kwestii tonu i realizacji będzie to film bardziej eksperymentalny. Według ich wizji Herkules będzie posiadać elementy musicalowe inspirowane TikTokiem. Te informacje wywołały duży niepokój i niezadowolenie wśród fanów animacji.

Joe Russo w wywiadzie dla Radio Times odniósł się do tej wypowiedzi, wyjaśniając na czym polega ich podejście do nowej wersji Herkulesa. Producent powiedział, że żyjemy w świecie, w którym odbiorcy poniżej 30-stego roku życia czerpią informacje z mediów społecznościowych. To zmieniło sposób konsumowania treści, przyswajania informacji oraz opowiadania historii. Dodał, że jako osoba opowiadająca historie trzeba być świadomym zmieniających się nawyków. Podał przykład filmu Matylda: Musical z 2022 roku.

Myślę, że Matylda była świetnym przykładem filmu, który dzięki TikTokowi stał się sensacją wśród widzów poniżej 30-stego roku życia… Myślę, że to część frajdy w opowiadaniu globalnych historii, gdy ludzie na całym świecie nagle naśladują taniec z klipu z twojego filmu, a oglądanie tych filmików z Matyldą sprawiało mi tyle samo radości, co wszystkim. I o tym właśnie mówiłem – o zrozumieniu, w jakim świecie żyjesz, jak ludzie się komunikują i co ich ekscytuje w nowych historiach.

Szczegóły fabuły filmu aktorskiego są trzymane w tajemnicy. Nie podano jeszcze nazwisk z obsady Herkulesa.

Herkules - opis fabuły animacji

Herkules to trzydziesta piąta mistrzowska animacja Disneya - to szalona odyseja pełna przygód, zabawy i fantazji. Nastoletni Herkules, potomek bogów adoptowany przez śmiertelnych, uświadamia sobie, że posiada nadludzką siłę. Odkrywa również, że jego ojcem jest bóg Zeus, a domem - góra Olimp. Aby tam trafić, chłopak musi udowodnić swoje bohaterstwo. Wraz z latającym rumakiem Pegazem i nieokrzesanym trenerem Filoktetem, Herkules wyruszy w podróż, w trakcie której będzie musiał uporać się ze swym uczuciem do greckiej piękności Megary, a także pokonać krewkiego Hadesa, który z pomocą Bóla i Panika planuje podbić wszechświat.