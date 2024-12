Paul Mescal jako jeden z Beatlesów? Ridley Scott się wygadał

fot. materiały prasowe

Jakiś czas temu zapowiedziano, że Sam Mendes stworzy cztery filmy biograficzne o członkach legendarnego zespołu The Beatles. Każdy film będzie poświęcony innemu członkowi zespołu i opowiadał wydarzenia z jego perspektywy. Gdy po raz pierwszy wspomniano o tych produkcjach, fani od razu zaczęli typować swoich kandydatów do ról. Wśród scooperów przewinęły się nazwiska takich aktorów, jak Paul Mescal, Barry Keoghan, Harris Dickinson czy Charlie Rowe.

Bardzo możliwe, że Ridley Scott właśnie się przypadkiem wygadał i potwierdził, że Paul Mescal zagra w filmie o Beatlesach. Nie wiadomo na razie w jakiej dokładnie roli, ale gwiazda Normalnych ludzi była przymierzana do zagrania Paula McCartneya. W rozmowie z Christopherem Nolanem, która miała być elementem kampanii promocyjnej Gladiatora 2, reżyser Oppenheimera zapytał Scotta o to, czy Mescal weźmie udział w jego kolejnej produkcji, czyli The Dog Stars. Ridley Scott z początku potwierdził, ale potem dodał, że terminarz Mescala może pokrzyżować plany na ponowną współpracę.

Tak, zagra w tym filmie. Chociaż Paul może mieć dużo na głowie, bo następni w kolejce są Beatlesi. Możliwe, że będę musiał go odpuścić.

W jednym z wywiadów w przeszłości, w którym zapytano Mescala o rolę Paula McCartneya, ten powiedział:

Niesamowicie byłoby być częścią takiej historii. To, że Sam Mendes ma reżyserować byłoby spełnieniem marzeń, naprawdę. - Paul Mescal potem zaprzeczył, gdy dopytano go o udział w filmie. - O nie, nie, nie. Nie odpowiem.

Informacje o biografii The Beatles Sama Mendesa

Sam Mendes, który reżyseruje biografię The Beatles, zdobył Oscara za American Beauty z 1999 roku. Był także nominowany w trzech kategoriach za film 1917 z 2019 roku. Poza tym wyreżyserował znane tytuły z franczyzy Jamesa Bonda, czyli Spectre i Skyfall.

Sam Mendes nakręci cztery filmy o członkach zespołu The Beatles. Każdy będzie skupiać się na jednym muzyku - historie będą ze sobą powiązane, ale zostaną pokazane z perspektywy wybranego artysty. Ich produkcją zajmie się studio Neal Street Productions, którego jednym z założycieli jest wspomniany twórca. Filmy trafią do dystrybucji kinowej, ale daty premier jeszcze nie zostały ogłoszone.

