Superman - kto może zastąpić Henry'ego Cavilla? Gunn zdradza, jaki ma być jego Człowiek ze Stali

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Szykują się wielkie zmiany w kinowym uniwersum DC. Peter Safran i James Gunn anulowali wiele projektów, zwolnili kilka dużych nazwisk, a także ogłosili, jakie filmy i seriale pojawią się w 1. rozdziale Gods and Monsters.

Z pewnością ważnym pytaniem jest to, kto zastąpi Henry'ego Cavilla w roli Supermana - to w końcu jeden z najpopularniejszych superbohaterów DC. Choć nie ujawniono jeszcze w tej sprawie żadnych oficjalnych informacji, to Jeff Sneider, znany insider z branży rozrywkowej, mógł uchylić rąbka tajemnicy.

Superman - kto zastąpi Henry'ego Cavilla?

Jeff Sneider w podcaście The Hot Mic zdradził:

Harrisa Dickinsona Rozmawiałam z kimś i spytałem, hej, kto może zagrać nowego Supermana? Odpowiedział mi, że mam mieć oko na kogoś w stylu

https://twitter.com/furyofthegodz/status/1652085207543996417

https://twitter.com/mrmarkmillar/status/1652373994991939584

https://twitter.com/metasIasher/status/1652094337596149760

Harris Dickinson - kandydat do roli Supermana

Kim jest Harris Dickinson? Aktor grał w takich produkcjach jak Beach Rats, Mroczne umysły, W trójkącie, Gdzie śpiewają raki czy Czarownicy 2. Do tej pory nie zagrał jednak żadnej dużej pierwszoplanowej roli.

Jeff Sneider wyjaśnił później na Twitterze, że nie jest pewien, czy Dickinson na pewno kandyduje do roli Człowieka ze stali, ale jeśli tak, ma duże szanse:

Internet zdążył już uznać to, co powiedziałem o Harrisie Dickinsonie, za fakt. Ech, nie mam pojęcia, kto ma zagrać Supermana. Wszystko, co wiem, to fakt, że ten aktor jest teraz w bardzo korzystnej pozycji w branży i każdy, kto się z tym nie zgadza, nie wie, o czym mówi.

DCU - jaki będzie Superman?

Warto przypomnieć, że Gunn wcześniej zdradził, że przedział wiekowy do tej roli nie ogranicza się tylko do aktorów przed trzydziestką. Za to w rozmowie z Variety powiedział, że nie zdecydowali się jeszcze na nikogo, ale rozważają kilku mocnych kandydatów. Dodał:

Następny Superman musi być kimś, kto ma w sobie całe człowieczeństwo Człowieka ze Stali, ale jednocześnie nadal jest z innej planety. Musi to być ktoś, kto ma w sobie całe współczucie i dobroć Supermana, a jednocześnie ktoś, kogo chcesz przytulić.

Zobacz także:

DCEU - najlepsze sceny z filmów