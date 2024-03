Heroes of Might & Magic III - Polka zrobiła oficjalną grafikę dla Ubisoftu na 25-lecie gry

fot. materiały prasowe

Kultowe Heroes of Might & Magic III obchodziło swoje 25. urodziny pod koniec lutego 2024 roku. Choć z tej okazji nie dostaliśmy żadnych ekscytujących ogłoszeń dotyczących serii lub powrotu tego klasyka w jakiejś współczesnej formie, to jednak zadbano o pewną drobną niespodziankę. Mowa o okolicznościowej grafice, za której powstanie odpowiada Polka, Magdalena Katańska.

Oficjalna grafika, którą przygotowałam dla Ubisoftu z okazji 25. urodzin Heroes of Might and Magic III. Czuję się zaszczycona mogąc stworzyć ją dla marki, którą kochalam jako dziecko - napisała artystka na Instagramie.

Co ciekawe, nie była to pierwsza grafika związana z HOMM3, nad którą pracowała Magdalena Katańska. W roku 2021 przygotowała okładkę dla płyty winylowej ze ścieżką dźwiękową z gry.

Heroes of Might and Magic 3 to turowa gra strategiczna wydana przez New World Computing. Gracze pokochali ten tytuł za niezwykle wciągający gameplay i dużą regrywalność. Produkcja doczekała się dwóch oficjalnych rozszerzeń - Armageddon’s Blade oraz The Shadow of Death, a w roku 2015 na rynku zadebiutował jej remaster - HOMM 3 HD.