Co po Hit Manie? Richard Linklater może nakręcić film o znanym amerykańskim tekściarzu

fot. YouTube (Vanity Fair)

Reklama

Richard Linklater to zasłużony reżyser z pięcioma nominacjami do Oscara. W najbliższy piątek, tj. 7 czerwca 2024 roku, na Netflixie zadebiutuje jego kolejne dzieło, czyli Hit Man z Glenem Powellem i Adrią Arjoną w rolach głównych. Produkcja zapowiada się na lekką, przyjemną i czas pokaże, czy udaną. Reżyser z kolei nie zwalnia tempa i pojawiły się pierwsze informacje o jego przyszłym projekcie, który zapowiada się znacznie poważniej.

Film Blue Moon, napisany przez wieloletniego współpracownika Linklatera, czyli Roberta Kaplowa, miałby opowiadać o Richardzie Rodgersie i Lorenzie Harcie. Sam tytuł pochodzi od ballady przez nich napisanej. Linklater pełniłby również funkcję producenta razem ze swoim menadżerem.

Deadline podkreśla jednak, że chociaż spodziewa się, że to będzie kolejny film Linklatera, to nie może tego oficjalnie potwierdzić na ten moment. Czas pokaże, co będzie następnym projektem od znanego reżysera.

Blue Moon - opis fabuły

Film śledzi losy Lorenza Harta, który usiłuje ratować swoją twarz celebrowaniem wielkiego sukcesu swojego byłego partnera, Rodgersa, w trakcie premierowej nocy na Broadwayu, gdzie pokazywany jest jego musical Oklahoma!.