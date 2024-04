Hit Man - nowy zwiastun. Glen Powell oczarowuje jako... fikcyjny zabójca

fot. Netflix

Richard Linklater jest reżyserem oraz scenarzystą nadchodzącej komedii Hit Man, która opowiada historię profesora (Glen Powell) z dość nietypową fuchą. Mężczyzna pracuje dla miejskiego wydziału policji, udając płatnego zabójcę. Sprawy się pokomplikują, gdy spotka atrakcyjną kobietę (Adria Arjona) na swojej drodze. Prędko okaże się, że właśnie wkroczył na niebezpieczne terytorium. Zobaczcie zwiastun.

Hit Man - zwiastun

Hit Man - fabuła, obsada, produkcja

Oto oficjalny opis fabuły od dystrybutora:

Gary Johnson to najbardziej pożądany płatny zabójca w Nowym Orleanie. Dla swoich klientów jest niczym postać z filmów: tajemniczą spluwą do wynajęcia. Jeśli postanowisz mu zapłacić za sprzątnięcie zdradzającej narzeczonej lub przemocowego szefa, to lepiej uważaj - w rzeczywistości pracuje on dla policji. Kiedy Gary łamie swój protokół, żeby pomóc zdesperowanej kobiecie, która próbuje uciec od przemocowego męża, on sam staje się jedną ze swoich udawanych osobowości - zakochuje się w kobiecie i zbliża się do zostania kryminalistą.

Oprócz Powella oraz Arjony, w filmie zobaczymy Rettę, Austina Amelio, Molly Bernard oraz Marka Markoffa.

Scenariusz został napisany przez Linklatera we współpracy z Powellem oraz Skipem Hollandsworthem. Producentami są Mike Blizzard oraz Jason Bateman i Michael Costigan. Funkcje producentów wykonawczych sprawują Stuart Ford, Zach Garrett, Steve Barnett, Alan Powell. Zdjęcia były kręcone w Nowym Orleanie.

Przypomnijmy, że produkcja nie pojawi się na polskim Netfliksie. Natomiast film będzie dostępny w polskich kinach już 17 maja 2024 roku.