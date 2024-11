Hogwarts Legacy 2 będzie powiązane z serialowym remakiem od HBO. Prezes Warner Bros. mówi o "fabularnej koordynacji"

fot. youtube.com/PlayStation

Hogwarts Legacy okazało się strzałem w dziesiątkę. Gra stworzona przez zespół Avalanche Studios nie tylko spotkała się z ciepłym przyjęciem tak ze strony graczy, jak i krytyków, ale też stała się sprzedażowym hitem. Pod koniec października 2024 roku ujawniono, że łączna sprzedaż przekroczyła 30 milionów egzemplarzy. Nic więc dziwnego, że marka ta będzie kontynuowana.

Choć na razie na temat Hogwarts Legacy 2 nie wiemy w zasadzie nic, to pewna ciekawa wzmianka na temat sequela padła w rozmowie, jaką dziennikarze portalu Variety przeprowadzili z prezesem Warner Bros., Davidem Haddadem. Wyjawił on tam, że zespół odpowiedzialny za grę koordynuje pewne elementy fabularne z tym, co ma pojawić się w serialowym remake'u serii o Harrym Potterze. Co to może oznaczać? Na ten moment nie wiadomo. Być może akcja obu produkcji będzie w jakiś sposób powiązana lub zobaczymy w nich te same postacie. Czas pokaże.

Haddad dodał również, że sukces Hogwarts Legacy utwierdził ich w przekonaniu, że to odpowiedni moment na większe skupienie się na marce Harry Potter.

Hogwarts Legacy dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji oraz tekstu z wrażeniami po ukończeniu jej na 100%.

Hogwarts Legacy - ukryte pomieszczenia, easter-eggi i ciekawostki

Chodząc po Hogsmeade, wasza postać może zobaczyć muzyka zbierającego pieniądze. Jest opcja, by wpłacić mu kilka monet. Jeśli będziecie robić to regularnie, z czasem jego kolekcja instrumentów zacznie się powiększać, a artysta będzie was rozpoznawać i dziękować za wsparcie.