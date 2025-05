Armie Hammer zagra w nowym filmie braci Safdie!? Jest tylko jeden, mały problem - on nie istnieje

fot. materiały prasowe

Armie Hammer od kilku lat boryka się z problemami wizerunkowymi i oskarżeniami o napaść seksualną i molestowanie. Oskarżenia wystosowało w jego stronę kilka kobiet jeszcze w 2021 roku. Aktorowi nie pomogło fetyszyzowanie kanibalizmu, o którym Internet się dowiedział z powodu wycieku rozmów między nim a jedną z kobiet, która oskarżyła go o napastowanie.

Z tego powodu stracił on poważanie w Hollywood i przestał być brany pod uwagę do największych ról. Ma mieć swój ekranowy powrót wraz z Citizen Vigilante Uwe Bolla, a 2024 rok był okresem, gdy powrócił do aktorstwa małymi krokami przy okazji Frontier Crucible. Teraz, jak sam mówi, weźmie udział w filmie braci Safdie, czyli znakomitych reżyserów odpowiedzialnych za sukces nagradzanego filmu Nieoszlifowane diamenty.

Armie Hammer w nowym filmie od braci Safdie?

Armie Hammer za pośrednictwem swojego Instagrama umieścił plakat nadchodzącego filmu, w którym wystąpi. Post okrasił podpisem: "Jesień 2026", co sugeruje datę premiery nowego filmu braci Safdie. Produkcja jest zatytułowana Persona Non Grata i pierwsze skrzypce zagra w niej Armie Hammer, gwiazda Tamte dni, tamte noce czy Kryptonim U.N.C.L.E.

Problem w tym, że to wszystko nieprawda. Variety skontaktowało się z reprezentantami obu braci i potwierdzono, że projekt nie jest prawdziwy. Trudno zatem powiedzieć, co autor miał na myśli.