Hogwarts Legacy - recenzje trafiły do sieci. Jak krytycy oceniają nową grę w uniwersum Harry'ego Pottera?

fot. WBIE

Premiera Hogwarts Legacy odbędzie się 10 lutego na PC, PlayStation 5 i Xbox Series S/X, ale osoby, które zdecydowały się na zakup edycji Deluxe mogą rozpocząć zabawę 72 godziny wcześniej. W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje tego tytułu - zobaczcie, jak grę oceniają krytycy.

Aktualnie średnia ocen zebranych przez serwis Opencritic to 85/100 na podstawie ponad 40 opinii recenzentów. Wielu z nich twierdzi, że jest to produkcja, na jaką fani czekali od dawna i na jaką zasługiwało to uniwersum. Nick Gillett z serwisu Metro GameCentral chwali decyzję o odejściu od znanej historii i osadzeniu akcji w przeszłości, bo to pozwoliło twórcom na pokazanie zupełnie nowych rzeczy bez ograniczeń związanych z tym, co widzieliśmy w książkach i filmach. Ron Burke z GamingTrend pisze wprost, że jest to jeden z kandydatów do miana najlepszej gry 2023 roku.

Pojawiają się również głosy, że Dziedzictwo Hogwartu przemówi nie tylko do fanów Harry'ego Pottera, ale może wciągnąć nawet osoby, które nie miały do czynienia z tym światem. To po prostu bardzo solidne, dopracowane RPG z otwartym światem z wieloma ciekawymi mechanikami i aktywnościami. Oczywiście miłośnicy tego uniwersum wyciągną z tego tytułu znacznie więcej - nie brak w nim bowiem pewnych znajomych elementów.

Dziedzictwo Hogwartu - wybrane oceny zachodnich serwisów

PCGamesN - 7/10

GamesRadar+ - 3,5/5

VGC - 4/5

Push Square - 8/10

Screenrant - 4,5/5

GameRant - 4,5/5

IGN - 9/10

PlayStation Universe - 9,5/10

Nasza recenzja Hogwarts Legacy pojawi się bliżej premiery.