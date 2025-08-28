placeholder
Hollywood ma kontrolę nad dinozaurami? Twórca nowego hitu musiał wziąć sprawy w swoje ręce

Luke Sparke, reżyser nowego filmu o dinozaurach zatytułowanego Primitive War, opowiedział o kulisach powstania produkcji, która była proponowana różnym wytwórniom z Hollywood. Odpowiedź jednak była ciągle taka sama.
Wiktor Stochmal
Primitive War fot. materiały prasowe
Primitive War to niezależny film o stosunkowo niskim budżecie, który opowiada o walce żołnierzy z dinozaurami w Wietnamie. Szalony pomysł na fabułę spodobał się publiczności, która wystawiła znacznie więcej pozytywnych opinii niż w przypadku nowego Jurassic World: Odrodzenie. Krytycy byli surowsi, a wynik spadł w chwili pisania tego tekstu do 45% (wcześniej miał 51%). Zwrócono uwagę na niskobudżetowość, brak ciekawych postaci, absurdy fabularne czy braki budżetowe, ale pochwalono za to sam pomysł, ambicje twórców i wygląd dinozaurów. 

Australijski reżyser filmu, Luke Sparke, porozmawiał z Colliderem w trakcie San Diego Comic-Con, które odwiedził z członkami obsady i ekipy produkcyjnej jeszcze przed premierą w kinach. Jednym z ciekawszych i zasadnych pytań było to, o sam pomysł na film. W Hollywood w końcu nie istnieje wiele przykładów takich produkcji poza Parkiem Jurajskim.

To w 100% prawda. Trudno coś takiego zrobić. To jeden powód. Drugi jest taki, że istnieje pewien rodzaj kontroli nad dinozaurami. Było tak już wtedy, gdy proponowałem ten pomysł w Hollywood. Wszyscy mówili mi to samo, odmawiali i w końcu wróciłem do Australii. Spotkałem się z Jeremym i paroma innymi osobami. To film niezależny. "Skoro chcemy coś takiego zrobić, to zrobimy to sami."

I udało się to, choć nie było to łatwe przedsięwzięcie. Ograniczony budżet, niesprzyjające warunki atmosferyczne na planach zdjęciowych, konieczność montowania filmu od razu po zdjęciach w furgonetce - wszystko to przełożyło się na efekt finałowy. Warto jednak bez względu na to docenić ambicje i starania twórców, którzy spełnili swoje marzenie i zaoferowali widowni coś nowego z dinozaurami w rolach głównych.

Źródło: collider.com

