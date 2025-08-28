placeholder
Jude Law jako Władimir Putin na pierwszym zdjęciu z filmu Mag z Kremla

W sieci pojawiło się zdjęcie ukazujące Jude'a Law w roli rosyjskiego prezydenta z filmu The Wizard of the Kremlin​. Reżyser opowiedział, jak chciał sportretować tego polityka oraz jego historię.
Magda Muszyńska
Mag z Kremla  (oryginalnie The Wizard of the Kremlin) to nowy film od francuskiego reżysera Oliviera Assayasa, który znany jest z kręcenia filmów o tematyce politycznej i kontrowersyjnych ludziach. Wcześniej stworzył serial o wenezuelskim rewolucjoniście Ilichu Ramírezie Sánchezie pt. Carlos, a także Wasp. Sieć szpiegów o pięciu kubańskich szpiegach. W nowej produkcji portretuje Władimira Putina, w którego wcielił się Jude Law.

Czytaj więcej: 2. sezon Pokolenia V zbuduje grunt pod finał The Boys. Kim jest Cipher?

O czym jest Mag z Kremla?

Film ukazuje drogę rosyjskiego przywódcy do władzy w postradzieckim chaosie, który był wspierany przez wszechstronnego specjalistę od PR-u - Wadima Baranowa (w tej roli Paul Dano). To fikcyjna postać inspirowana prawdziwym agentem Vladislavem Sourkovem.

W rozmowie z Variety Olivier Assayas powiedział, że wyobrażał sobie Maga z Kremla jako eksplorację podstaw nowoczesnego świata polityki, a nie tylko genezę Putina. Reżyser dodał, że wielowymiarowe przedstawienie Putina może wywołać negatywne reakcje. Stwierdził, że nie jest ani pierwszym, ani ostatnim, który portretuje okropne postacie. 

Zawsze czułem, że w głębi duszy kwestia zła i jego niejednoznaczności jest czymś, co należy do kina i zawsze należało do kina. Alfred Hitchcock powiedział, że im większy sukces odnosi czarny charakter, tym lepszy film.

Reżyser powiedział, że to, co czyni ten film wyjątkowym i co ostatecznie go zafascynowało, to właśnie to, że pokazał konsekwencje politycznego zła, ale także starał się ukazać jego naturę, jak działa oraz jego wewnętrzne mechanizmy.

Assayas był również pod wrażeniem zaangażowania w role Lawa i Dano. Stwierdził, że ten pierwszy całkowicie odmienił i na nowo wykreował Putina, dzięki czemu uczynił go bardzo wiarygodnym. Był bardzo zaangażowany, aby zrozumieć wszystkie niuanse postaci, zarówno te najgorsze, jak i mniej złe, aby dobrze go sportretować. Z kolei Dano zaimponował mu swoim zainteresowaniem tematem oraz zanurzeniem się w rosyjską politykę. 

Film nakręcono na Łotwie, ponieważ nikt sobie nie wyobrażał tworzenia go w Rosji, a do tego koszty produkcji były niższe niż w większości państw. Reżyser dodał, że żaden inny kraj nie miał scenerii, która mogłaby reprezentować Kreml, czy "grać" letnie rezydencje rosyjskiego prezydenta.

Wraz z wywiadem z Assayas serwis Variety opublikował też nowe zdjęcie z filmu, na którym znajduje się Jude Law w roli Władimira Putina. Zobaczcie poniżej.

Mag z Kremla - zdjęcia

The Wizard of the Kremlin

arrow-left
The Wizard of the Kremlin
fot. Carole Bethuel
arrow-right

Mag z Kremla - obsada, premiera

Oprócz Jude'a Law i Paul Dano w filmie występują Alicia Vikander jako Ksenia, Tom Sturridge jako Dmitri Sidorov, Will Keen jako Boris Berezovsky, a także Jeffrey Wright, Dan Cade, Matthew Baunsgard, Anastasia Sutter i Magne-Håvard Brekke.

Olivier Assayas i Emmanuel Carrère odpowiadają za scenariusz oparty na książce Mag z Kremla autorstwa Giuliano Da Empoliego.

Mag z Kremla - premiera 21 stycznia 2026 roku.

Źródło: Variety

