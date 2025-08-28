Jude Law jako Władimir Putin na pierwszym zdjęciu z filmu Mag z Kremla
W sieci pojawiło się zdjęcie ukazujące Jude'a Law w roli rosyjskiego prezydenta z filmu The Wizard of the Kremlin. Reżyser opowiedział, jak chciał sportretować tego polityka oraz jego historię.
Mag z Kremla (oryginalnie The Wizard of the Kremlin) to nowy film od francuskiego reżysera Oliviera Assayasa, który znany jest z kręcenia filmów o tematyce politycznej i kontrowersyjnych ludziach. Wcześniej stworzył serial o wenezuelskim rewolucjoniście Ilichu Ramírezie Sánchezie pt. Carlos, a także Wasp. Sieć szpiegów o pięciu kubańskich szpiegach. W nowej produkcji portretuje Władimira Putina, w którego wcielił się Jude Law.
O czym jest Mag z Kremla?
Film ukazuje drogę rosyjskiego przywódcy do władzy w postradzieckim chaosie, który był wspierany przez wszechstronnego specjalistę od PR-u - Wadima Baranowa (w tej roli Paul Dano). To fikcyjna postać inspirowana prawdziwym agentem Vladislavem Sourkovem.
W rozmowie z Variety Olivier Assayas powiedział, że wyobrażał sobie Maga z Kremla jako eksplorację podstaw nowoczesnego świata polityki, a nie tylko genezę Putina. Reżyser dodał, że wielowymiarowe przedstawienie Putina może wywołać negatywne reakcje. Stwierdził, że nie jest ani pierwszym, ani ostatnim, który portretuje okropne postacie.
Reżyser powiedział, że to, co czyni ten film wyjątkowym i co ostatecznie go zafascynowało, to właśnie to, że pokazał konsekwencje politycznego zła, ale także starał się ukazać jego naturę, jak działa oraz jego wewnętrzne mechanizmy.
Assayas był również pod wrażeniem zaangażowania w role Lawa i Dano. Stwierdził, że ten pierwszy całkowicie odmienił i na nowo wykreował Putina, dzięki czemu uczynił go bardzo wiarygodnym. Był bardzo zaangażowany, aby zrozumieć wszystkie niuanse postaci, zarówno te najgorsze, jak i mniej złe, aby dobrze go sportretować. Z kolei Dano zaimponował mu swoim zainteresowaniem tematem oraz zanurzeniem się w rosyjską politykę.
Film nakręcono na Łotwie, ponieważ nikt sobie nie wyobrażał tworzenia go w Rosji, a do tego koszty produkcji były niższe niż w większości państw. Reżyser dodał, że żaden inny kraj nie miał scenerii, która mogłaby reprezentować Kreml, czy "grać" letnie rezydencje rosyjskiego prezydenta.
Wraz z wywiadem z Assayas serwis Variety opublikował też nowe zdjęcie z filmu, na którym znajduje się Jude Law w roli Władimira Putina. Zobaczcie poniżej.
Mag z Kremla - zdjęcia
Mag z Kremla - obsada, premiera
Oprócz Jude'a Law i Paul Dano w filmie występują Alicia Vikander jako Ksenia, Tom Sturridge jako Dmitri Sidorov, Will Keen jako Boris Berezovsky, a także Jeffrey Wright, Dan Cade, Matthew Baunsgard, Anastasia Sutter i Magne-Håvard Brekke.
Olivier Assayas i Emmanuel Carrère odpowiadają za scenariusz oparty na książce Mag z Kremla autorstwa Giuliano Da Empoliego.
Mag z Kremla - premiera 21 stycznia 2026 roku.
