Honeydew - nowy zwiastun horroru. W roli głównej... syn Stevena Spielberga

Dark Star Pictures

Honeydew to pełnometrażowy debiut Devereuxa Milburna, który zabiera widzów w podróż po niezwykle niepokojących rejonach horroru, budując atmosferę pełną niejasności i niepewności. Motywy z baśni o Jasiu i Małgosi mieszają się z horrorami takimi jak Apostoł czy Wzgórza mają oczy. W głównej roli występuje syn Stevena Spielberga - Sawyer.

Ten niezależny horror zrobił furorę na Nightstream Film Festival; Polacy mieli szansę zobaczyć go w grudniu ubiegłego roku dzięki Splat!FilmFest. Produkcja opowiada o parze, która szuka schronienia w chatce zamieszkałej przez sympatyczną, choć nieco oderwaną od rzeczywistości starszą kobietę. Rozczulająca gościnność w połączeniu z kolejnymi dziwnymi zwyczajami tworzy niepokojącą atmosferę. To jednak dopiero początek. Parę zaczynają prześladować halucynacje. Natomiast gdy jedno z nich znika, a chory psychicznie syn staruszki próbuje coś powiedzieć, wszystko zaczyna łączyć się w całość… Rylie i Sam są w głębokim lesie, a w najlepszym wypadku skończą zapewne wepchnięci do rozgrzanego pieca.

Zobaczcie zwiastun horroru:

Kilka zdjęć z produkcji: