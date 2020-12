Hoops - nie będzie 2. sezonu serialu animowanego Netflixa

fot. Netflix

Hoops to serial animowany Netflixa, który opowiada o szkolnym trenerze koszykówki, który desperacko stara się wykazać przed uczniami, zawsze szukając łatwych rozwiązań. Jest narwany, wulgarny, samolubny i gniewny, a do tego uważa, że jego beznadzieja drużyna pozwoli mu awansować do "wyższej ligi", odmieniając jego życie. A gdy ma okazję postąpić właściwie, w większości przypadkach zawodzi.

Portal Variety podaje jednak, że platforma Netflix zdecydowała się anulować serial. To oznacza, że widzowie nie zobaczą 2. sezonu. Twórcą produkcji jest Ben Hoffman, zaś w obsadzie głosowej można usłyszeć: Ron Funches, Natasha Leggero, Cleo King, Rob Riggle i A.D. Miles. Serial spotkał się z wieloma negatywnymi recenzjami i zawiódł oczekiwania widzów.