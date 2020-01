Horizon: Zero Dawn 2 z trybem multiplayer? Guerilla Games szuka rąk do pracy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Sequel Horizon: Zero Dawn nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, ale od dłuższego czasu mówi się, że ta gra powstaje i raczej trafi już na PS5. Odpowiadać za jej wykonanie ma holenderskie studio Guerilla Games, które ma w dorobku kilka istotnych pozycji dla konsol z rodziny PlayStation. Holendrzy zamieścili ostatnio ogłoszenia o pracę, które wskazują na to, że ich nowa gra ma posiadać tryb multiplayer.

Najpierw Guerilla Games szukało człowieka, który odpowiadałby za środowisko serwerów gry, a teraz poszukiwany jest starszy programista, który ma posiada doświadczenie w tworzeniu treści dla trybów sieciowej rozgrywki. Wprawdzie w ogłoszeniach nie pada tytuł gry, ale trudno sobie wyobrazić, żeby wewnętrzne studio Sony pracowało nad jeszcze jednym, dużym projektem poza Horizon: Zero Dawn 2. Nie da się jednak ukryć, że sieciowa rozgrywka pasowałaby przede wszystkim do serii Killzone, jednak nic nie wskazuje na to, by cykl ten miał powrócić w najbliższym czasie po średnio przyjętym Shadow Fall z 2013 roku.