Horizon: Zero Dawn na kolejnej platformie. Hit z PlayStation trafi na PC?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Gdyby doszło do pojawienia się Horizon: Zero Dawn na platformie PC, byłby to bezprecedensowy transfer. Wszak gra została stworzona w wewnętrznym studio Sony i jest tytułem na wyłączność platformy PS4. Mamy tu zatem do czynienia z innym przypadkiem, niż w przypadku przeniesienia na pecety gier studia Quantic Dream, które nie jest własnością Sony.

Niemożliwe może jednak okazać się możliwym. Kotaku poinformowało, że gra już jest przenoszona na PC. Serwis powołuje się na trzy niezależne źródła, które zgodnie twierdzą, że jeszcze w tym roku Sony wprowadzi Horizon: Zero Dawn na komputery osobiste. Z technicznego punktu widzenia jest to możliwe. Gra powstała na silniku Decima Engine. Ten sam silnik wykorzystano w grze Death Stranding, która jak wiemy, zostanie wydana również na PC.

Gra miałaby zadebiutować na Steamie oraz Epic Store, aczkolwiek jak zaznacza Kotaku, ostateczne decyzja nie została jeszcze podjęta.