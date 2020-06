Horizon: Forbidden West wygląda bajecznie! Zobacz piękne screeny z gry

SIE

Horizon: Forbidden West to kontynuacja gry Horizon: Zero Dawn z 2017 roku. Nową produkcję zapowiedziano podczas The Future of Gaming - imprezy poświęconej tytułom, które trafią na PlayStation 5. Niestety nie ujawniono, kiedy gracze raz jeszcze wcielą się w rudowłosą Aloy i staną do walki z mechanicznymi zwierzętami, bo nowe dzieło Guerilla Games nie otrzymało nawet przybliżonej daty premiery. Z osłodą przychodzą jednak przepiękne screeny.

Sony opublikowało galerię zrzutów ekranu, które potwierdzają to, co pokazał debiutancki zwiastun - Horizon: Forbidden West bez wątpienia będzie jedną z najpiękniejszych gier dostępnych na konsolach.

Horizon: Forbidden West

Horizon: Zero Dawn zadebiutowało w 2017 roku na konsoli PlayStation 4. Gra przyciągała uwagę nie tylko świetną warstwą wizualną, ale też wyjątkowym settingiem. Akcję osadzono tu bowiem w dalekiej przyszłości, a świat zdominowany został przez mechaniczne stworzenia.