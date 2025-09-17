Tak wygląda horror o Pinokiu. Świerszcz niczym Freddy Krueger - gra go nawet ten sam aktor!
Pojawiły się nowe zdjęcia z horroru Pinocchio: Unstrung. To film ze świata Twisted Childhood Universe aka Puchatkowersum, który narodził się z niespodziewanego sukcesu niskobudżetowego slashera Puchatek: Krew i miód.
Tym razem twórcy Puchatkowersum wzięli na tapet bajkę o Pinokiu. Nowe zdjęcia przedstawiają mroczną wersję Jiminy'ego Świerszcza, któremu głosu użyczy Robert Englund – tak, ten Robert Englund, który w Koszmarze z ulicy Wiązów zagrał legendarnego Freddy'ego Kruegera. Zresztą, ten Jiminy Świerszcz jest całkiem podobny do legendarnego złoczyńcy.
Pinocchio: Unstrung - zdjęcia
Poniżej zdjęcia z Pinocchio: Unstrung. Pierwsze dwa slajdy przedstawiają nowe spojrzenie na Jiminy'ego Świerszcza. Pozostałe ujęcia pokazano już wcześniej, ale mogliście je przegapić.
Pinocchio: Unstrung - co wiemy o horrorze?
Reżyserem i scenarzystą nadchodzącego horroru Pinocchio: Unstrung jest Rhys Frake-Waterfield, który dał nam już niskobudżetowy hit Puchatek: Krew i miód, będący początkiem Twisted Childhood Universe. Fabuła podąża za młodym Jamesem, który dowiaduje się o śmiertelnym sekrecie swojego dziadka Geppetto: Pinokiu.
Richard Brake aka Nocny Król z Gry o tron zagra Geppetto. Robert Englund, znany z roli Freddy'ego Kruegera w Koszmarze z ulicy Wiązów, wcieli się w Jiminy'ego Świerszcza. W obsadzie są też między innymi Peter DeSouza-Feighoney, Kelly Rian Sanson i Karolina Knight.
Źródło: fearhq.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
17
wrz
Wiara
18
wrz
Dying Light: The Beast
18
wrz
Mort
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1991, kończy 34 lat
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1979, kończy 46 lat