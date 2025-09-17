Tak wygląda horror o Pinokiu. Świerszcz niczym Freddy Krueger - gra go nawet ten sam aktor!

Fot. Materiały prasowe

Tym razem twórcy Puchatkowersum wzięli na tapet bajkę o Pinokiu. Nowe zdjęcia przedstawiają mroczną wersję Jiminy'ego Świerszcza, któremu głosu użyczy Robert Englund – tak, ten Robert Englund, który w Koszmarze z ulicy Wiązów zagrał legendarnego Freddy'ego Kruegera. Zresztą, ten Jiminy Świerszcz jest całkiem podobny do legendarnego złoczyńcy.

Pinocchio: Unstrung - zdjęcia

Poniżej zdjęcia z Pinocchio: Unstrung. Pierwsze dwa slajdy przedstawiają nowe spojrzenie na Jiminy'ego Świerszcza. Pozostałe ujęcia pokazano już wcześniej, ale mogliście je przegapić.

Pinocchio: Unstrung - co wiemy o horrorze?

Reżyserem i scenarzystą nadchodzącego horroru Pinocchio: Unstrung jest Rhys Frake-Waterfield, który dał nam już niskobudżetowy hit Puchatek: Krew i miód, będący początkiem Twisted Childhood Universe. Fabuła podąża za młodym Jamesem, który dowiaduje się o śmiertelnym sekrecie swojego dziadka Geppetto: Pinokiu.

Richard Brake aka Nocny Król z Gry o tron zagra Geppetto. Robert Englund, znany z roli Freddy'ego Kruegera w Koszmarze z ulicy Wiązów, wcieli się w Jiminy'ego Świerszcza. W obsadzie są też między innymi Peter DeSouza-Feighoney, Kelly Rian Sanson i Karolina Knight.