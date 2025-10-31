Nietypowi bohaterowie współczesnych horrorów - takich rozwiązań się nie spodziewaliśmy

fot. materiały prasowe

Na przestrzeni lat przywykliśmy, że w horrorach cierpią Bogu ducha winne postacie, padające ofiarą brutalnych morderstw z rąk nieobliczalnych szaleńców. Strony dobra i zła były jasno zaakcentowane, a widzowie wiedzieli, z kim powinni się utożsamiać. Z czasem zaczęło się to jednak zmieniać, gdy twórcy postanowili eksperymentować z narracją. Wtedy pojawiały się wizje przedstawiania kata w roli ofiary lub prezentowania historii z osobliwych punktów widzenia.

Interesujących sposobów na opowiedzenie fabuły grozy było wiele. Jedną z najnowszych i najbardziej ekscytujących jest obserwacja wydarzeń oczami pociesznego czworonoga w filmie Good Boy. Protagonistą jest pies, który za pomocą swoich zmysłów ukazuje nam, co dzieje się wokół niego. To zdecydowanie jeden z bardziej wyróżniających się pomysłów fabularnych - intryguje i zachęca do obejrzenia horroru.

Halloween zbliża się wielkimi krokami, więc zagłębmy się w świat grozy, ale z niekonwencjonalnymi protagonistami. W galerii znajdziecie najlepsze tytuły ostatnich lat, które wprowadziły na ekrany powiew świeżości.

Nietypowi bohaterowie współczesnych horrorów