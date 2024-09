Nowa figurka Iron Mana. Wygląda jak żywcem wzięty z komiksów!

Źródło: Marvel

Hot Toys ujawnił swoją nową figurkę, nawiązującą do komiksów Marvela. Tym razem to nowa wersja Iron Mana w skali 1:6, którego zbroja wygląda jak żywcem wzięta ze stron powieści graficznych. Tym samym Hono Studio wzbudzi w Was nostalgię, dzięki charakterystycznej masce w dwóch stylach, metalicznemu wykończeniu oraz innowacyjnym dodatkom, takimi jak podświetlenie LED. Przyjrzyjcie się figurce na poniższych zdjęciach.

Hot Toys - figurka Iron Mana [ZDJĘCIA]

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Hot Toys (@hottoyscollectibles) ROZWIŃ ▼

Jak informuje producent, figurka kolekcjonerska posiada bezszwowe ramiona i kolana wykonane ze silikonu oraz reaktor łukowy. Do zestawu dołączono tło dla figurki, które ma przypominać okładkę komiksu o Iron Manie.

