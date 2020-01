Hotel Barcelona - Suda51 tworzy horror. Kiedy premiera?

Suda51 to wyjątkowo utalentowany Japończyk zajmujący się grami wideo. Jego produkcje, a pośród nich są serie, takie jak No More Heroes, Killer7 czy Lillipop Chainsaw, są bardzo unikatowe i wyróżniają się na tle konkurencje. Aktualnie twórca pracuje nie tylko nad No More Heroes III, ale też nad tajemniczą produkcją nazwaną Hotel Barcelona.

Hotel Barcelona powstaje w kooperacji z Devolver Digital, które zajmie się wydaniem gry. Oprócz tego wiemy jedynie, że ma być to horror, a tweety z końcówki minionego roku zdradzają, kiedy mniej więcej możemy spodziewać się premiery tej produkcji.

Suda51 oznajmił, że gra pojawi się w 2020 roku, ale szybko doczekał się odpowiedzi wydawcy, który wymownie, możliwe że pół żartem, pół serio, dodał, iż prawdopodobnie będzie to w pierwszym kwartale 2021 roku. Zabawną wymianę korespondencji możecie zobaczyć poniżej.