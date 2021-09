Ekscentryczny Suda51 chciały zrobić grę z Deadpoolem w roli głównej

Marvel

Japoński IGN rozmawiał z Sudą51, twórca gier, który słynie z wyjątkowego stylu. Autor m.in. Lollipop Chainsaw czy Killer is Dead został przepytany na okoliczność premiery No More Heroes III, które ostatnio ukazało się na konsoli Nintendo Switch. Pytania dotyczyły przyszłości studia Grasshopper Manufacture. Ta, jak się okazuje, ma się bardzo dobrze. Twórcy mają plany na najbliższą dekadę, która obejmuje m.in. trzy nowe produkcje. O samych grach niewiele wiadomo, ale ci którzy znają dzieła Sudy, doskonale wiedzą, że będą to oryginalne produkcje.

Sam twórca chciały stworzyć grę na licencji Marvela. Marzy mu się produkcja z Deadpoolem w roli głównej. Zresztą to zrozumiałe, bo postać ta idealnie pasowałaby do wizji artystycznej, z jakiej słynie Suda51. Czy coś z tego wyjdzie? Wykluczyć tego nie możemy.

Jeżeli chodzi o coś, co chciałbym zrobić, to zawsze pragnąłem pracować z Marvelem nad grą, w której główną rolę miałby Shatterstar albo Deadpool. Coś takiego, w stylu Grashopper. Może coś z Quicksilverem. Więc Marvel, wiecie - mówi Japończyk.

Samo pomysł nie wydaje się tak szalony, jakby mogło się to początkowo wydawać. Suda51 i Deadpool to podobne charaktery, a ich mieszanka mogłaby dać efekt w postaci całkiem udanej produkcji i wcale z nie najgorszymi ocenami. Pomarzyć zawsze można...