PlayStation Plus w styczniu 2020. W co zagramy?

Sony ujawniło kolejne dwie gry, które trafią do abonentów usługi PlayStation Plus. Początkowo wyciekły one na kanale niemieckiego oddziału firmy, a niedługo później zostały oficjalnie potwierdzone. Tymi tytułami są Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a oraz niezależny Goat Simulator .

Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a to zestaw zawierający trzy gry z serii Uncharted, w których gracze wcielają się w Nathana Drake'a, poszukiwacza przygód i awanturnika. Dzięki kolekcji będzie można zagrać w Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves oraz Uncharted 3: Drake’s Deception.

Goat Simulator jest zaś produkcją od zespołu Coffee Stain Studios. Tytuł ten pozwala na przejęcie kontroli nad tytułową kozą i wywołanie prawdziwego chaosu.

Miesięczny koszt abonamentu PlayStation Plus to 37 zł. Możliwy jest również zakup 3-miesięcznej subskrypcji za 99 zł lub 12-miesięcznej w cenie 240 zł. Abonenci otrzymują dostęp do 2 produkcji na PlayStation 4 co miesiąc, a także możliwość rozgrywki online, przechowywania zapisów w chmurze, a także korzystania ze specjalnych, dodatkowych zniżek w trakcie pewnych wyprzedaży.