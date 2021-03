Hourman - bohater DC dostanie własny film. Gavin James i Neil Widener napiszą scenariusz

fot. materiały prasowe

Hourman, bohater komiksów DC, doczeka się własnego filmu. Warner Bros., DC Films oraz Chernin Entertainment połączyły bowiem siły w pracy nad produkcją, która opowie o tym superbohaterze. Projekt jest w początkowej fazie rozwoju, już teraz wiadomo jednak, że scenariusz napiszą Gavin James oraz Neil Widener.

Hourman jest postacią stworzoną przez Kena Fitcha i Bernarda Baily'ego w 1940 roku. To bohater, który ma trzy różne inkarnacje. Jego pierwsze wcielenie to chemik Rext Tyler, który może może mieć niebywałą siłę i wytrzymałość, lecz jedynie przez godzinę. Najpopularniejszym Hourmanem jest natomiast syn Rexa - Rick Tyler. W swej trzeciej inkarnacji Hourman to android Matthew Tyler. Nie wiadomo, której inkarnacji dotyczyć będzie nadchodzący film.

Hourmana do tej pory oglądać mogliśmy w kilku serialach. Jako Rex Tyler, grany przez Patricka J. Adamsa, pojawił się w Legends of Tomorrow, zaś jako Rex oraz Rick wystąpił w produkcji Stargirl, gdzie portretował go Lou Ferrigno.



Gavin James ma na koncie film Footsteps, zaś Neil Widener scenariusz do Subdivision, Colorado. Obaj twórcy są scenarzystami nadchodzących San Andreas 2 i Now You See Me 3.