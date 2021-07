House of the Dragon - jaka będzie Alicent Hightower w serialu? Olivia Cooke o swojej postaci

fot. HBO

House of the Dragon to jeden z szykowanych spin-offów Gry o tron. Jedną z głównych postaci w produkcji będzie Alicent Hightower. Królowa ma w serialu prowadzić rodzinną walkę ze swoim mężem, królem Viserysem i pasierbicą, księżniczką Rhaenyrą Targaryen, ponieważ pragnie władzy dla swoich synów. Olivia Cooke, która wciela się w bohaterkę w rozmowie z portalem Collider wyjawiła, że Alicent to bardzo złożona postać i widzowie będą chcieli widzieć w niej, to, co najgorsze. Stwierdziła, że może zająć trochę czasu aż ludzie zrozumieją jej motywacje, ponieważ w świecie Gry o tron jest tak, że na początku nienawidzisz pewnej postaci, by potem jej kibicować.

W obsadzie produkcji oprócz Cooke znajdują się Paddy Considine jako Viserys Targaryen, Matt Smith jako książę Daemon Targaryen, Emma D'Arcy jako księżniczka Rhaenyra Targaryen, Steve Toussaint jako Lord Corlys Velaryon, Fabien Frankel jako Criston Cole, Rhys Ifans jako Otto Hightower, Eve Best jako Rhaenys Velaryon i Sonoya Mizuno jako Mysaria. Twórcami projektu są George RR Martin, Ryan Condal i Miguel Sapochnik. Pierwszy sezon liczy 10 odcinków.

House of the Dragon - premiera w 2022 roku.