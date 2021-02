House of the Dragon - kompozytor Gry o tron będzie pracował przy serialu

HBO

House of the Dragon to szykowany przez HBO spin-off kultowej Gry o tron. Stacja poinformowała, że Ramin Djawadi stworzy muzykę do projektu. Jest to kompozytor, który pracował przy Grze o tron i otrzymał dwie nagrody Emmy za swoje kompozycje.

Fabuła serialu rozgrywa się setki lat przed wydarzeniami z Gry o tron i skupia się na wczesnych latach panowania rodu Targaryenów, znajdującego się w szczytowej formie.

https://twitter.com/GameOfThrones/status/1356664389936545799

W House of the Dragon wystąpią Paddy Considine jako Viserys Targaryen, Matt Smith jako książę Daemon Targaryen, Emma D'Arcy jako księżniczka Rhaenyra Targaryen i Olivia Cooke jako Alicent Hightower. Serial otrzymał zamówienie na 10 odcinków w październiku 2019 roku. George R.R. Martin, Vince Gerardis, Ryan Condal i Miguel Sapochnik są producentami wykonawczymi, a Condal i Sapochnik pełnią rolę showrunnerów.

House of the Dragon - premiera serialu w 2022 roku.