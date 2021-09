House of the Dragon - zdjęcia z planu spin-offa Gry o Tron. Graham McTavish w zbroi

fot. HBO

House of the Dragon to jeden z nadchodzących spin-offów Gry o Tron. W lipcu informowaliśmy, że prace nad serialem zostały wstrzymane z powodu wysokiej liczby zakażeń w Wielkiej Brytanii. Ekipa filmowa i obsada wrócili na plan, dlatego do sieci trafiły nowe zdjęcia zza kulis produkcji.

Na jednym z nich można dostrzec Olivię Cooke, jak wychodzi z karety. Aktorka wciela się w Alicent Hightower, czyli królową, która ma w serialu prowadzić rodzinną walkę ze swoim mężem, królem Viserysem i pasierbicą, księżniczką Rhaenyrą Targaryen, ponieważ pragnie władzy dla swoich synów. Młodszą wersję Rhaenyry gra Milly Alcock, którą można zobaczyć przy niebieskim urządzeniu, które później po nałożeniu efektów specjalnych stanie się smokiem. Prawdopodobnie bohaterka żegna się ze stworzeniem. Obie aktorki zagrały razem kilka scen.

Na innym zdjęciu znajduje się również Graham McTavish w białej zbroi. Jego rola w serialu nie została ujawniona, ale fani domyślają się, że może wcielać się w Ser Steffona Darklyna, członka Gwardii Królewskiej za czasów panowania króla Viserysa. Na kolejnych zdjęciach znajdują się prawdopodobnie żołnierze Targaryenów i kilku innych członków obsady.

https://twitter.com/PortalHOTD/status/1434141362350403590

House of the Dragon kręcony jest również w plenerze. Na planie znajdował się Matt Smith, który wciela się w księcia Daemona Targaryena.

https://twitter.com/PortalHOTD/status/1433903048607387655

Na planie dostrzeżono także Emily Carey, która gra młodszą wersję Alicent. Nie widziano jej w żadnej scenie z Alcock. Natomiast może to potwierdzać, że w serialu widzowie zobaczą wiele retrospekcji, które opowiedzą historię rodu Targaryenów oraz o Tańcu Smoków, czyli pierwszej wojnie domowej w czasie ich rządów.

Ponadto do obsady dołączył również Tony Woodhead, który zagra Rylana Mallistera. Taka postać nie występuje w książkach Martina, ale ród Mallisterów istniał i był zaprzysiężony rodowi Tullych.

https://twitter.com/Crown_ForAKing/status/1430612966190292998

W obsadzie produkcji znajdują się Paddy Considine jako Viserys Targaryen, Emma D'Arcy jako księżniczka Rhaenyra Targaryen, Steve Toussaint jako Lord Corlys Velaryon, Fabien Frankel jako Criston Cole, Rhys Ifans jako Otto Hightower, Eve Best jako Rhaenys Velaryon i Sonoya Mizuno jako Mysaria. Twórcami projektu są George RR Martin, Ryan Condal i Miguel Sapochnik. Pierwszy sezon liczy 10 odcinków.

House of the Dragon - premiera w 2022 roku.