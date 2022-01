How I Met Your Father - serial nie będzie rebootem. To sequel Jak poznałem waszą matkę

fot. CBS

How I Met Your Father to nowa seria od Hulu, która miała być spin-offem do kultowego sitcomu Jak poznałem waszą matkę. Producenci wykonawczy wraz z obsadą spotkali się na wirtualnym panelu TCA, na którym potwierdzili, że serial nie będzie rebootem - jak wcześniej zakładało wiele osób. Według jednego z twórców serialu, Isaaca Aptakera, produkcję można nazwać samodzielnym sequelem, który będzie miał dużo do zaoferowania zarówno zagorzałym fanom oryginału, jak i ludziom, którzy nigdy go nie oglądali.

Seria podkradnie kilka rzeczy z Jak poznałem waszą matkę

Jak podpowiada Hilary Duff, gwiazda obsady:

Myślę, że to ważne, by pamiętać, że jesteśmy swoim własnym programem. Jak poznałem waszą matkę było niesamowite, ale próbujemy stworzyć coś oryginalnego, równocześnie podkradając kilka rzeczy, które w tamtej serii działały naprawdę dobrze.

How I Met Your Father

How I Met Your Father - zwiastun serialu Hulu

How I Met Your Father - fabuła i premiera

Akcja How I Met Your Father rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której Sophie (Hilary Duff) opowiada swojemu synowi historię, jak poznała jego ojca: ta przenosi nas z powrotem do 2021 roku, w którym bohaterka wraz z grupą swoich bliskich przyjaciół zastanawia się, czego tak naprawdę oczekują od życia i jak zachować się w erze aplikacji randkowych. Aktorka opisała serię jako zabawną, prawdziwą i pełną momentów, które chwytają za serce.

How I Met Your Father - premiera 18 stycznia 2022 roku na Hulu.

