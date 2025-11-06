Hoży doktorzy - ruszyły prace nad nowymi odcinkami. Zobacz aktorów po latach!

fot. materiały prasowe

5 listopada to dzień, w którym rozpoczęły się prace nad nowym sezonem serialu Hoży Doktorzy. Na oficjalnych kontach w mediach społecznościowych opublikowano wideo promocyjne z planu, dzięki któremu widzimy głównych aktorów po 15 latach od zakończenia popularnej komediowej produkcji. W filmiku pojawiają się Zach Braff (dr John "J.D." Dorian), Donald Faison (dr Christopher Turk), Sarah Chalke (dr Elliot Reid) oraz Judy Reyes (pielęgniarka Carla Espinosa).

Hoży Doktorzy - wideo z planu nowego sezonu

Hoży Doktorzy - wideo z planu nowego sezonu

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Official Scrubs (@scrubs)



Hoży Doktorzy - co wiemy o kontynuacji?

Nowy sezon ma wyznaczoną datę premiery na 25 lutego 2026 roku w USA. Na razie nie wiadomo, kto będzie mieć prawo do emisji w Polsce. W obsadzie powróci także John C. McGinley jako dr Perry Cox. Z nowych twarzy mamy Vanessę Bayer i Joela Kima Boostera.

Przypomnijmy, że oryginał był emitowany przez dziewięć sezonów od 2001 roku do 2010 roku. Nowy sezon współtworzyli Tim Hobart i Aster Batra, którzy pracowali przy poprzednich seriach. Batra jest showrunnerem.

Hoży Doktorzy - opis fabuły nowego sezonu

J.D. i Turk wracają do pracy po latach. Muszą mierzyć się ze zmianami w branży medycznej, bo świat wygląda inaczej niż wiele lat temu, gdy jeszcze pracowali.