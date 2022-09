HTC Desire 22 pro oficjalnie debiutuje w Polsce

fot. HTC

Szybki, wszechstronny, dynamiczny i gotowy do pracy w VIVERSE. HTC Desire 22 pro przeniesie nas w przyszłość. Został zaprojektowany z myślą o immersyjnych doświadczeniach w świecie, w którym fizyczne, cyfrowe i wirtualne elementy łączą się ze sobą. Desire 22 pro w połączeniu z urządzeniami typu XR umożliwia odtwarzania treści 2D i 3D. Przygotuj się na nowy wymiar we wszystkim co robisz - w pracy, domu i rozrywce. Kupując HTC Desire 22 pro w przedsprzedaży, otrzymamy w prezencie słuchawki HTC Wireless Earbuds Plus o wartości 350 zł.

HTC Desire 22 pro

Telefon ten został wyposażony w ekran o rozmiarach 6,6 cala i rozdzielczości 1080x2412 pikseli, odświeżaniu 120 Hz i ochroną Gorilla Glass. Smartfon otrzymał jednostkę Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Desire 22 pro ma wydajną baterię o pojemności 4520 mAh oraz technologię szybkiego ładowania, a także ładowania bezprzewodowego i zwrotnego. Telefon waży 205,5 g i jest odporny na wodę oraz kurz (certyfikat IP67). Czytnik linii papilarnych został zintegrowany z przyciskiem zasilania, znajdującym się na boku obudowy. Desire 22 pro pracuje na najnowszej wersji systemu Android 12.

fot. HTC

Smartfon otrzymał także mocny zestaw aparatów: główny obiektyw z matrycą o rozdzielczości 64 megapikseli (f/1,79), aparat szerokokątny 13 megapikseli (f/2,4) i 5 megapikselowy aparat z wykrywaniem głębi. Aparat na froncie ma obiektyw o matrycy 32 megapikseli (f/2,0). W Aplikacji do obsługi aparatów znajdują się liczne funkcje artystyczne, stabilizacja video, tryb nocny i nagrywanie w zwolnionym tempie.

Przypomnijmy, że Desire 22 pro będzie miał preinstalowane aplikacje, które umożliwią łatwe wejście w świat VIVERSE. Na dedykowanej platformie można kupować cyfrowe zasoby takie jak NFT i tworzyć swoją własną wirtualną przestrzeń w cyfrowym świecie. Aplikacja VIVE Wallet pozwoli nam na zarządzanie naszymi kryptowalutami, a za pomocą VIVE Manager z łatwością skonfigurujemy najnowsze okulary VR - VIVE Flow. HTC Desire 22 pro będzie dostępny w przedsprzedaży w ofercie promocyjnej, razem ze słuchawkami HTC Wireless Earbuds Plus o wartości 350 zł w prezencie.

fot. HTC

Ładowarka indukcyjna

HTC zaprezentowało także dodatkową ładowarkę bezprzewodową zgodną z wiodącym standardem Qi. Elegancki i minimalistyczny wygląd doskonale pasuje do każdego pomieszczenia, zapewniając wygodną formę ładowania smartfona. Urządzenie jest smukłe i ma grubość 7mm, szerokość 57mm, jest lekkie, kompaktowe i oferuje moc 15W. Ładowarka jest dostępna w cenie 189 zł.

fot. HTC

Etui ochronne

Do sprzedaży trafiło także przezroczyste etui ochronne dedykowane HTC Desire 22 pro, które zabezpieczy dodatkowo telefon przed zniszczeniem. Etui posiada certyfikat militarny MIL-STD 810G, wzmocnione na wstrząsy narożniki, antypoślizgowe krawędzie, odporną na zarysowania powierzchnię z oceną 4H oraz obsługę ładowania bezprzewodowego Qi. Etui do Desire 22 pro jest dostępne w cenie 169 zł.

fot. HTC

Specyfikacja HTC Desire 22 pro:

Ekran: 6,6 cala, 20:9 FHD+ (1080 x 2412 pikseli), 120 Hz, Gorilla Glass

Procesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G Mobile Platform

Pamięć: RAM: 8 GB, ROM: 128 GB, MicroSDTM

Aparat główny: 64 MP + 13 MP + 5 MP f/1.79 + f/2.4 + f/2.4

Funkcje aparatu: Wykrywanie scen przez sztuczną inteligencję, auto HDR, wykrywanie twarzy, tryb profesjonalny, timelapse, 1080p nagrywanie wideo, stabilizacja wideo, makijaż na żywo, tryb portretowy, tryb nocny, zdjęcia w ruchu, naklejki AR, tryb panoramiczny.

Aparat przedni: 32 MP, f/2.0, stała ogniskowa, automatyczny tryb HDR, makijaż na żywo, tryb portretowy w czasie rzeczywistym, 1080p nagrywanie wideo.

Lokalizacja: wewnętrzna antena GPS, Galileo, Beidou, GLONASS

Łączność: NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz)

Czujniki: czujnik oświetlenia otoczenia, czujnik zbliżeniowy, G-czujnik ruchu / akcelerometr, kompas, żyroskop, czytnik linii papilarnych.

Bateria: 4520 mAh

Szybkie ładowanie: 3.0 (do 18 W), bezprzewodowe ładowanie, bezprzewodowe ładowanie zwrotne (kompatybilny Qi)

Poziom odporności na wodę i kurz: IP67

Wymiary: 166,3 x 76.9 x 9,4 mm

Waga: 205,5g

Platforma: Android 12

Cena: 2299 zł

fot. HTC

HTC Desire 22 pro można będzie zamówić w przedsprzedaży na stronie HTC oraz u wybranych partnerów handlowych – RTV Euro AGD, x-kom.pl, mediaexpert.pl i morele.net w pakiecie promocyjnym, razem ze słuchawkami HTC Wireless Earbuds Plus w prezencie.