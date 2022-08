Philips pokazuje nową gamę soundbarów

fot. Philips

Podczas konferencji w Berlinie na targach IFA Philips zapowiedział wejście na rynek czterech nowych soundbarów. Wszystkie prezentowane modele są dwuelementowe z bezprzewodowym subwooferem, posiadają opcję montażu na ścianie i po raz pierwszy zostały wyposażone w boczne głośniki wysokotonowe dla lewego i prawego kanału. Trzy soundbary z nowej gamy obsługują standard Dolby Atmos, oferują HDMI eARC 4K oraz odtwarzają wyodrębniony kanał centralny, dzięki czemu dialogi są bardzo czyste, a scena dźwiękowa niezwykle szeroka. Dzięki znakomitym parametrom i dużej mocy nowe urządzenia pozwolą cieszyć się pełniejszym dźwiękiem podczas seansów i grania w gry.

Philips B8907

Philips B8907 o imponującej mocy 720 W to najbardziej zaawansowany model w nowej gamie. Dla prawdziwie kinowego i przestrzennego dźwięku model wyposażono w dedykowane przetworniki Dolby Atmos, natomiast dzięki technologii DTS Play-Fi do urządzenia podłączymy kompatybilne tylne głośniki satelitarne, które rozszerzą dźwięk z trybu 3.1.2 do pełnego standardu 5.1.2.

Soundbar Philips B8507 to doskonałe uzupełnienie telewizorów Philips z serii The One, ponieważ podobnie jak one oferuje wszystkie niezbędne funkcje w przystępnej cenie. Model o mocy 600 W oferuje wyjątkową jakość dźwięku, wspiera standard Dolby Atmos i technologię DTS Play-Fi.

Kolejny model Philips B7807 o mocy 620 W z bezprzewodowym subwooferem 8″ zapewnia dźwięk w standardzie 3.1. Soundbar posiada głośnik dla kanału centralnego, boczne głośniki wysokotonowe, wspiera standard Dolby Atmos i może być obsługiwany poprzez funkcję Philips Easylink.

Ostatnim modelem w nowej gamie jest Philips B7207 oferujący maksymalną moc wyjściową 520 W i dźwięk w systemie 2.1. Urządzenie posiada boczne głośniki wysokotonowe, obsługuje standard Dolby Digital i posiada złącze HDMI ARC, dzięki czemu soundbar stanowi świetny wybór dla osób chcących niewielkim kosztem znacząco poprawić jakość dźwięku generowanego z telewizora.

Nowa gama soundbarów będzie dostępna w sprzedaży pod koniec 2022 r. w następujących cenach:

Philips B8907 – 2799 zł

Philips B8507 – 2199 zł

Philips B7807 – 1999 zł

Philips B7207 – 1099 zł