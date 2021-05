HTC VIVE Pro 2 oraz VIVE Focus 3 – wirtualna rzeczywistość wkracza do świata wysokich rozdzielczości

Źródło: HTC

Od debiutu pierwszych gogli VR od HTC minęło już przeszło pięć lat i pomimo wdrożenia kilku rewizji tego sprzętu, cała seria zdążyła zestarzeć się na tle konkurencji. Dziś nawet budżetowy Oculus Quest 2 pracuje w wyższej rozdzielczości niż kilkukrotnie droży zestaw HTC Vive Pro. Na szczęście miłośnicy VR spod znaku wysokich rozdzielczości mają powody do zadowolenia: inżynierowie HTC zrobili ważny krok w stronę unowocześnienia swojego portfolio i zaprojektowali gogle przystosowane do grania oraz pracy w 5K.

Podczas konferencji VIVECON 2021 firma zaprezentowała światu dwa nowe zestawy VR: HTC VIVE Pro 2 stworzony z myślą o użytkownikach pragnących w pełni zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości oraz HTC VIVE Focus 3 do zastosowań biznesowych współpracujący z nowym zestawem narzędzi VIVIE Business.

Mimo iż oba modele powstały z myślą o wykorzystaniu w odmiennych środowiskach, mają jedną wspólną cechę. Przewyższają szczegółowością obrazu znakomitą większość sprzętów VR dostępnych obecnie na rynku, gdyż wyświetlają obraz o łącznej rozdzielczości 4896 x 2448 pikseli (2448 x 2448 pikseli na oko) oraz 120-stopniowym polu widzenia. Jedynie Pimax 8K potrafi generować bardziej szczegółowy obraz.

Podczas VIVECON na nowo zdefiniowaliśmy wirtualną rzeczywistość klasy premium zarówno dla firm, jak i konsumentów, z oszałamiającą rozdzielczością 5K i polem widzenia 120 stopni, wyznaczając nowy punkt odniesienia dla PC VR i zestawów VR All-in-One. VIVE Pro 2 zapewnia niesamowite, wciągające wrażenia z płynną grafiką, wygodą i precyzyjnym śledzeniem, gdy liczy się każdy piksel - powiedział Graham Wheeler, dyrektor generalny HTC VIVE EMEA .

Szerszy kąt widzenia HTC VIVE Pro 2 w parze z podbitą rozdzielczością nowe gogle pozwolą pogłębić immersyjność wirtualnej rozrywki. Pomoże w tym także m.in. pokrętło do precyzyjnego ustawienia rozstawu soczewek, przeciwwaga dbająca o właściwe zbalansowanie ciężaru gogli oraz zintegrowany system audio. Masywne, certyfikowane słuchawki Hi-Res Audio są kompatybilne z technologią dźwięku przestrzennego, dzięki czemu gracz będzie w stanie z wysoką dokładnością określić, z którego miejsca rozchodzi się źródło dźwięku.

Jedno nie uległo za to zmianie – HTC nie odcina się od dotychczasowych akcesoriów, dlatego posiadacze starszych generacji gogli nie będą musieli kupować pełnego zestawu VIVE Pro 2, aby doświadczyć potencjału VR w rozdzielczości 5K. Wystarczy, że pozyskają same gogle i sparują je z dotychczasowym systemem Steam VR, który wykorzystuje stacje bazowe pierwszej bądź drugiej generacji. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby sparować HTC VIVE Pro 2 z kontrolerami firm trzecich.

HTC VIVE Pro 2

Producent wycenił zestaw HTC VIVE Pro 2 z dwiema stacjami bazowymi w wersji 2.0 oraz kontrolerami VIVE na 6699 zł, sprzęt trafi do powszechnej dystrybucji 4 sierpnia. Ale ci, którzy mają już zestaw VR kompatybilny z ekosystemem SteamVR, już teraz mogą wyposażyć się w Vive Pro 2 w specjalnej cenie 3499 zł. Sprzedaż ruszy 11 maja o godzinie 19:00.

Z kolei z myślą o tych, którzy planują wyposażyć się w gogle do zadań służbowych, powstał nowy, usprawniony zestaw HTC VIVE Focus 3:

VIVE Focus 3 zapowiada nową erę biznesowej rzeczywistości wirtualnej - stworzonej z myślą o oszałamiających efektach wizualnych, a jednocześnie wytrzymałej i lekkiej, zapewniającej doskonały komfort i łatwość użytkowania. Nasze nowe rozwiązania VIVE Business ułatwiają korzystanie z VR, więc niezależnie od tego, czy jest to mały start-up, czy duża międzynarodowa firma, każdy może skorzystać z transformacyjnego potencjału VR - powiedział Graham Wheeler.

Z punktu widzenia sposobu generowania obrazu HTC VIVE Focus 3 nie różni się od swojego gamingowego brata. Tu również otrzymujemy do dyspozycji panel 5K o 120-stopniowym polu widzenia. Jednak w przeciwieństwie do modelu VIVE Pro 2 ten biznesowe gogle działają w pełni bezprzewodowo, czym przywodzą na myśl dalece bardziej zaawansowaną wersję Oculusa Quest 2.

Aby zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości za pośrednictwem tego urządzenia, nie trzeba dysponować wysoce wydajnym komputerem, VIVE Focus 3 działa w pełni autonomicznie. Swobodę pracy ułatwi m.in. przeprojektowany system zasilania - według HTC wymiana baterii w tym sprzęcie zajmie zaledwie kilka sekund, a ogniwo naładujemy do połowy w trakcie 30-minutowej sesji.

Sercem VIVE Focus 3 jest wysoce wydajny układ Qualcomm Snapdragon XR2 współpracujący z technologią śledzenia użytkownika za pośrednictwem sztucznej inteligencji. Algorytmy w czasie rzeczywistym analizują położenie kontrolerów i przekładają je na ruch w wirtualnej przestrzeni. W przyszłości platforma pozwoli także na rozpoznawanie ruchów dłoni, aby umożliwić przeprowadzanie precyzyjnych zadań w VR. Z racji biznesowego charakteru gogli projektanci zadbali o to, aby wszystkie dane analizowane przez sztuczną inteligencję były bezpieczne, dlatego informacje związane ze śledzeniem przestrzeni przetwarzane są lokalnie i zapisywane w szyfrowanym środowisku.

HTC VIVE Focus 3

Warto zauważyć, że projektanci zaimplementowali w VIVE Focus 3 bezkontaktowy system audio, który z jednej strony ma pozwolić usłyszeć to, co dzieje się w naszym otoczeniu, z drugiej zaś dostarczyć dźwięk bezpośrednio do uszu odbiorcy. Znajdziemy tu nawet specjalny tryb prywatności ograniczający ryzyko podsłuchania nas podczas prowadzenia rozmów w VR. Modernizację przeszły również same kontrolery. W nowej odsłonie są lżejsze i bardziej intuicyjne, a na jednym ładowaniu przepracują do 15 godzin.

W parze z HTC VIVE Focus 3 debiutuje pakiet narzędzi VIVE Business, które ułatwią wdrożenie i wykorzystanie aplikacji rzeczywistości rozszerzonej na potrzeby biznesu. Platforma VIVE Business Management Device umożliwi działom IT zdalnie zarządzać goglami funkcjonującymi w firmowym ekosystemie, VIVE Business AppStore pozwoli pobrać szereg przydatnych aplikacji do komunikacji czy wizualizacji, VIVE Business Training sprawdzi się podczas prowadzenia sesji szkoleniowych, a VIVE Business Streaming umożliwi sprawowanie gogli z oprogramowaniem pecetowym.

Gogle HTC VIVE Focus 3 Business trafią do dystrybucji 24 czerwca 2021 roku w cenie 5528 zł netto.