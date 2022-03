HTC zaprasza nas do VIVERSE, wirtualnych światów nowej generacji

HTC VIVE wkracza w nową erę rozwoju. Na fali popularności idei metawersów, cyfrowych przestrzeni pozwalających swobodnie komunikować się z innymi użytkownikami w wirtualnej przestrzeni, firma zaprezentowała własną wizję tej innowacyjnej technologii. Według HTC VIVERSE ma stać się uniwersalnym hubem dostępowym do szeregu doświadczeń z sektora rozrywkowego, biznesowego czy artystycznego.

W tym otwartym świecie otrzymamy wgląd do szeregu aplikacji wyspecjalizowanych w dostarczaniu najróżniejszych doświadczeń. Engage pozwoli uczestniczyć w wydarzeniach na żywo, VRChat przeniesie nas do gamingowych rzeczywistości VR, VIVE Sync sprawdzi się w roli cyfrowego biura, które połączy współpracowników z całego świata, zaś VIVE Arts NFT oraz VIVE Bytes będą naszą bramą do świata tokentów NFT.

VIVERSE to kolejny rozdział naszej wizji VIVE Reality. VIVE to nasza marka i oznacza „życie”, a Verse odnosi się do rozdziałów życia. Viverse zapewnia bezproblemową obsługę, dostępną na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i jest możliwa dzięki wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, szybkiej łączności, sztucznej inteligencji i technologiom blockchain, w które firma HTC inwestowała od wielu lat. Zapraszamy partnerów do przyłączenia się do nas w tej fascynującej podróży do świata VR - powiedziała Cher Wang, współzałożycielka i szefowa HTC.

Wraz z wdrożeniem idei VIVERSE w życie firma zapowiedziała rozwój narzędzi, które pozwolą zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników VR. W odpowiedzi na zagrożenia związane z korzystaniem z tej platformy powstało narzędzie VIVE Guardian, czyli swoisty system ochrony rodzicielskiej. W trybie podstawowym rodzice będą mogli przyznać swoim podopiecznym dostęp do określonych aplikacji bądź sfer VR do swobodnej eksploracji. Z kolei w trybie Transmisji rodzice możliwe będzie strumieniowanie konkretnej aplikacji, treści bądź doświadczenia z poziomu aplikacji towarzyszącej. Pozwoli to rodzicom w czasie rzeczywistym śledzić za pośrednictwem smartfona to, co najmłodsi robią w VR.

Istotnym narzędziem rozwoju HTC w branży VR może okazać się także technologia łączności bezprzewodowej 5G. To dzięki niej możliwe będzie rozszerzenie zakresu funkcjonowania wirtualnych doświadczeń. Aby w pełni wykorzystać potencjał tego narzędzia, HTC we współpracy z nową spółką zależną G- Reign oraz firmą Supermicro stworzyło Reign Foundation, przenośne narzędzie do obsługi technologii 5G. Dzięki tej współpracy nbędziemy mogli wyposażyć się w prywatne sieci łączności 5G gotowe do obsługi wirtualnych światów.

Aby pokazać potencjał tego narzędzia, w trakcie targów MWC 2022 firma zaprezentowała zminiaturyzowany tor wyścigowy sparowany z goglami VR VIVE Focus 3. Użytkownicy mogli sterować pojazdami ścigającymi się na torze z perspektywy wirtualnej rzeczywistości – samochody przesyłały obraz z toru w czasie rzeczywistym, wyświetlając go na goglach w wysokiej rozdzielczości. Pozwoliło to użytkownikom poczuć się tak, jakby zasiadali za kierownicą pojazdów uczestniczących w wyścigu.

Intrygująco prezentuje się projekt Holoride, platforma stworzona z myślą o przeniesieniu pasażerów samochodów do wirtualnych światów za pośrednictwem gogli VIVE Flow. Według pomysłodawców doświadczenia ten ultralekki, mobilny zestaw do obsługi VR ma idealnie sprawdzić się w roli narzędzia do uprzyjemnienia nam podróży autem. Holoride nie jest wyłącznie zbiorem aplikacji zaprojektowanych z myślą o odpaleniu w relatywnie statycznej przestrzeni samochodu. To zestaw narzędzi, które sprawiają, że korzystanie z technologii VR w ruchu będzie w ogóle możliwe. Platforma w czasie rzeczywistym analizuje informacje lokalizacyjne i nawigacyjne pojazdu z naszym ruchem, aby dopasować sposób wyświetlania treści do prędkości i zachowania samochodu na drodze. Wszystko po to, aby podczas podróży przez VR pazaśer nie odczuł choroby lokomocyjnej.

Ciekawie prezentują się projekty z zakresu Local Based Entertainment, czyli rozrywka oparta na lokalizacji. HTC liczy na to, że salony gier przyszłości zapełnią się goglami VR, które pozwolą przenieść zabawę do wirtualnych przestrzeni. Dysponując dużym pomieszczeniem wyposażonym w moduły łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6E oraz kilka zestawów VIVE Focus 3 operator parku rozrywki może zamienić VR w zabawę zespołową. Gogle zostały w pełni przystosowane do pracy w takich warunkach, za sprawą trybu LBE mogą obsłużyć w jednej wirtualnej rzeczywistości wielu graczy rozproszonej na przestrzeni o powierzchni do 1000 metrów kwadratowych.

Viverse

Choć powyższe rozwiązania zarysowują jedynie kilka kierunków rozwoju HTC w branży VR, widać, że firma ma spore ambicje związane z tym segmentem nowych technologii. W ciągu najbliższych miesięcy dowiemy się, w jakim kierunku rozwinie się cała platforma VIVERSE, towarzyszące jej aplikacje a także innowacyjne rozwiązania zaprezentowane podczas targów MWC 2022.

